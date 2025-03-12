مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 12، نيكول سابا تطرد ياسمين عبد العزيز من منزلها

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل وتقابل حبيب حول إصرار رقية على الانتقام من ليل، حيث استغلت غيابها عن المنزل ودخلت الفيلا الخاصة بها.

وعندما عادت ليل، فاجأتها رقية بوجودها وطردتها من منزلها، وأيدتها إجلال في ذلك، وعندما اعترضت ليل، بدأت إجلال بتهديدها بالسجن، مؤكدة أنه حتى في هذه الحالة، لن تتمكن من أخذ بناتها بعيدًا عن بيت أبو العزم، كما أخبرتها بأنها ستنتقل هي وبناتها للعيش في الاستراحة.

شعرت ليل بالانكسار، وذهبت إلى الاستراحة، لتجد بناتها هناك في انتظارها، وعندها أدركت أن هذا سيكون منزلها الجديد، أما فارس، فقد حاول الاعتراض على هذا الأمر، وتحدث مع يوسف معترضًا، لكن يوسف أكد له أن هذا هو القرار الصحيح، موضحًا أن ما فعلته رقية لم يكن صائبًا تمامًا، لكنه كان موافقًا على فكرة انتقال رقية إلى الفيلا التي تعيش بها ليل.

وعندما حاول يوسف إبداء اعتراضه أثناء حديثه مع رقية على قرارها المفاجئ بطرد ليل، قامت بتغيير الموضوع إلى أمور البيزنس، موضحة أنها ستضخ ملايين في الشركة لمساعدته، مما جعله يتراجع عن اعتراضه تمامًا.

من جهتها، شعرت ليل بحزن عميق، فلجأت إلى فارس، وأخبرته أن عائلته أظهرت وجهها الحقيقي، وأن والدته هددتها، فطمأنها فارس، مؤكدًا لها أنه سيكون بجانبها دائمًا، وسيساندها ليس فقط من أجل بناتها، ولكن من أجلها أيضًا ومن أجل عائلته حيث سيحميهم من نفسهم، كما وعدها بأنه سيكون سندًا لها في حياتها وعملها، مقدمًا لها كل دعمه.

أحداث مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 11

دارت أحداث مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 11 حول ليل التي تضرب رقية بعدما نادتها الأخيرة بـ “الشحاتة”، وبينما كادت رقية ترد الصفعة يقوم فارس بإمساك يد رقية ومنعها من ضرب ليل.

ويطلب فارس من ليل التحرك، ويذهب معها للمنزل وتخبره بما حدث، بينما تطلب رقية من يوسف أن يرد لها حقها فذهب إلى ليل معاتبا إياها بحدة ولكنها لا تهتم وتطلب من فارس ويوسف تركها وحدها.

وتحاول ليل البحث عن عمل في الشركة التي كانت تعمل بها من قبل، وبالرغم من أن مدير الشركة لا مكان له لليل إلا أنه أخبرها أنه سيحاول منحها مشروعات صغيرة، وتراقب رقية تحركات ليل أولا بأول.

تحرص كاريمان على التقرب من فارس وتطلب منه الاعتذار من رقية ولكنه يرفض، كما يطلب منه يوسف الطلب ذاته ويرفض أيضا، أما فرح فتأتي لمقابلة فارس وتنقل سكرتيرة فارس الجديدة الخبر لكاريمان ويكون حازم في الوقت ذاته موجودا خلف السكرتيرة ويسأل أسئلة كثيرة لها وتشعر هي بالتوتر.

وتنتهي الحلقة برقية وهي تطلب من يوسف أنها ستذهب لتعيش في منزل أبو العزم مع ضرورة إخراج ليل من الفيلا الخاصة بيوسف.

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

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