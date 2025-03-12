تشكيل مباراة دورتموند ضد ليل في دوري أبطال أوروبا

أعلن الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب بوروسيا دورتموند، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة ليل الفرنسي على ملعب بيار موروا، مساء اليوم الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل (1-1) على ملعب سيجنال إيدونا بارك، وسجل هدف دورتموند كريم أديمي بينما سجل هدف ليل هاكون أرنار هارالدسون.

وتأهل دورتموند إلى هذا الدور بعد احتلاله المركز العاشر في مرحلة الدوري، قبل تخطي سبورتنج لشبونة في الملحق المؤهل لثمن النهائي.

وبدوره احتل ليل المركز السابع في مرحلة الدوري لينجح في التأهل مباشرة إلى ثمن النهائي.

تشكيل دورتموند أمام ليل

وفيما يلي تشكيل دورتموند:

كوبيل- ريرسون- شلوتيربيك- أنتون- جروس- تشان- سابيتزر- أديمي- براندت- بيير- جيراسي.

تشكيل فريق ليل ضد دورتموند

وبدوره أعلن برونو جينيسيو، مدرب ليل، عن تشكيل فريقه:

شيفالير- مونييه- دياكيتي- أليكساندرو- إسماعيلي- موكاو- أندري- بوعدي- هارالدسون- دافيد- كابيلا.

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