مجدي عبد الغني: الزملكاوية أصيبوا بحالة عدم اتزان بعد انضمام بن شرقي للأهلي

كشف الكابتن مجدي عبد الغني لاعب النادي الأهلي السابق، عن رأيه في عدد من الصفقات التي أنجزتها القلعة الحمراء خلال الفترة الماضي منها؛ أشرف بن شرقي وإمام عاشور.

رأي مجدي عبد الغني في صفقتي إمام عاشور وبن شرقي

وقال مجدي خلال لقائه مع الإعلامية إنجي هشام في برنامج أوضة ضلمة المذاع على شاشة قناة “هي”: إن صفقة إمام عاشور مفيدة للأهلي جدًا وهو نجم كبير، وصفقة بن شرقي دوخت الزملكاوية وعملتلهم عدم اتزان، بدليل إن الأهلي أول ما جاب بن شرقي تعادلوا في أول ماتش ومكنوش متخيلين إن بن شرقي اللي لعب لسنين طويلة في الزمالك يروح الأهلي".

أرقام مالية غريبة في صفقات اللاعبين

كما عبّر مجدي عبد الغني عن رأيه في صفقات اللاعبين التي تتخطى 100 مليون جنيه، مضيفًا: بقينا نسمع أرقام غريبة جدًا لا تصلح لكرة القدم المصرية؛ لأن أنديتنا غلابة مش أغنياء ومفيش دخل، اللاعيبة لا تستحق المبالغ الضخمة دي لا في النادي الأهلي ولا الزمالك ولا حتى الصفقات الأجنبية، بدليل إن المغرب وتونس مش بتجيب لاعيب بالأرقام دي مهما كانت شطارتهم.

وأردف: دلوقتي الأندية عايزين يرضوا جماهيرهم وخلاص، واللي بيحصل في النادي الأهلي من ديون دي عبارة عن إدارة مكنتش عارفة بتعمل إيه، والميزة في النادي الأهلي إنه محدش بيسمع عنه حاجة ولما بيجيب لاعبين مضروبين بيخلصوا الموضوع في هدوء، زي صفقة سافيو وميكيسوني وموديست، كل دول لعيبة مضروبة.

سبوبة كرة القدم

واستكمل حديثه، قائلًا: الكورة دلوقتي بقيت سبوبة كبيرة جدًا، وفيه ناس مكنتش تحلم تعدي من قدام نادي بقوا مليونيرات وراكبين عربيان بـ 12 مليون ومكنوش لاقيين ياكلوا قبل كده.

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