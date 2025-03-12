الدوري المصري، أسامة فيصل وأحمد ريان يقودان هجوم البنك الأهلي أمام فاركو

الدوري المصري، أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة الافتتاحية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل البنك الأهلي أمام فاركو

وجاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، محمد بسيونى، يعقوبو

خط الوسط: سيرجى اكا، سعيدو سيمبورى، احمد ربيع، احمد مدبولى

خط الهجوم: أسامة فيصل، احمد ريان

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:

أحمد صبحى، محمد عبد الغنى، بوبكر كيتا، محمد فتحى، مصطفى عبد الرحيم، محمد ابراهيم، هشام صلاح، احمد سعيد، حسن احمد.

طارق مصطفى المدير الفين لفريق البنك الأهلي، فيتو

موعد مباراة فاركو والبنك الأهلي والقناة الناقلة

وتنظلق مباراة البنك الأهلي وفاركو في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء ضمن لقاءات الجولة الأولى بالدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز في ستاد حرس الحدود.

ويأمل البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى مواصلة عروضه القوية والقفز إلى المربع الذهبي حال فشل المصري تخطي بيراميدز.

وتنقل مباراة البنك الأهلي وفاركو عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ترتيب البنك الأهلي وفاركو بالدوري

ويحتل فريق البنك الاهلي المركز الخامس برصيد 29 نقطة ويحتل فاركو المركز السابع في جدول الدوري المصري برصيد 27 نقطة.

مواعيد الجولة الأولى لمجموعة التتويج بالدوري المصري



الثلاثاء 11 مارس

الزمالك ضد الأهلي - ستاد القاهرة (انسحاب الاهلي)

حرس الحدود (1-2) بتروجيت - 9:30 مساء- ستاد حرس الحدود

الأربعاء 12 مارس

فاركو ضد البنك الأهلي 9:30 مساءً - ستاد حرس الحدود

بيراميدز ضد المصري - 9:30 مساءً - ستاد السويس الجديد

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