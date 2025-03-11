الأربعاء 12 مارس 2025
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رياضة

الجونة يهزم الاتحاد السكندري بثنائية في الدوري المصري

الجونة، فيتو
الجونة، فيتو

فاز نادي الجونة على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية ببطولة الدورى الممتاز لكرة القدم، دورى nile، موسم 2024-2025، والمقامة باستاد خالد بشارة.  

 

وسجل هدفي الجونة كل من على الزاهدي ومحمد عماد.

 

تشكيل الجونة

 

حراسة المرمى: محمد علاء 

الدفاع أحمد شوشة، أحمد العش،،أحمد رضا، أليو جاتا، 

في الوسط: نور السيد، أحمد مجدي، بلال السيد

والهجوم: على الزاهدي، فافور أكيم، النحاس. 

تشكيل الاتحاد السكندري 

حراسة المرمي: سليمان 

خط الدفاع:أحمد الشيمي – محمد المغربي – مصطفي إبراهيم – مؤمن شريف

خط الوسط:- كريم الديب – مورو ساليفو – عمر الوحش – سمير فكري

خط الهجوم:إسلام سمير – فادي فريد. 

 

 

ترتيب الدوري المصري، تخوض الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري المصريب بعد نهاية الدور الأول منافسات مجموعة تجنب الهبوط في المرحلة الثانية.

 

ويتواجد في مجموعة الهروب من الهبوط  كلا من الاتحاد السكندري والجونة وزد وطلائع الجيش وسموحة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت، حيث يهبط فريقان هذا الموسم.

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الدوري الممتاز الجونة الاتحاد السكندري

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