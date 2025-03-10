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رياضة

موعد مباراة فاركو والبنك الأهلي بمجموعة التتويج في الدوري

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

يلتقي فريقا البنك الأهلي وفاركو بعد غد الأربعاء ضمن لقاءات الجولة الأولى بالدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة فاركو والبنك الاهلي والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة البنك الاهلي وفاركو في التاسعة والنصف مساء بعد غد الأربعاء في استاد حرس الحدود ضمن لقاءات الجولة الأولى بالدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل مباراة البنك الأهلي وفاركو عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.  

ترتيب البنك الأهلي وفاركو بالدوري

ويحتل فريق البنك الاهلي المركز الخامس برصيد 29 نقطة ويحتل فاركو المركز السابع برصيد 27 نقطة.

مواعيد الجولة الأولى لمجموعة التتويج بالدوري المصري

الثلاثاء 11 مارس 

الزمالك ضد الأهلي - 9:30 مساءً - إستاد القاهرة 

حرس الحدود ضد بتروجيت - 9:30 مساءً - إستاد حرس الحدود

الأربعاء 12 مارس 

فاركو ضد البنك الأهلي 9:30 مساءً - إستاد حرس الحدود 

بيراميدز ضد المصري - 9:30 مساءً - إستاد السويس الجديد 

سيراميكا - باي 

 

 

وحافظ بيراميدز 42 نقطة على صدارة جدول الدوري المصري بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب الوصافة برصيد 39 نقطة بعد ختام المرحلة الأولى للبطولة.

وتعد فرص بيراميدز والأهلي والزمالك ويليهم المصري البورسعيدي هم الأقرب للمنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم والتأهل للبطولات القارية.

ترتيب المجموعة الأولى بالدوري المصري

1 بيراميدز 42 نقطة
2 الأهلي 39 نقطة
3 الزمالك 32 نقطة
4 المصري البورسعيدي 30 نقطة
5 البنك الأهلي 29 نقطة
6 سيراميكا كليوباترا 24 نقطة
7 فاركو 23 نقطة
8 بتروجيت 22 نقطة
9 حرس الحدود 22 نقطة

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