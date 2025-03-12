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رياضة

دوري أبطال أوروبا، ليل يتقدم على بوروسيا بهدف في الشوط الأول

مباراة بوروسيا دورتموند
مباراة بوروسيا دورتموند وليل الفرنسي

دوري أبطال أوروبا، تقدم ليل الفرنسي على نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، بهدف نظيف، في الشوط الأول من التي تجمعهما على ملعب بيار موروا، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وتقدم أصحاب الأرض فريق ليل الفرنسي بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة، عن طريق جوناثان ديفيد مهاجم الفريق الذي سدد الكرة لتمر من بين أقدام كوبيل حارس مرمى دورتموند معلنا تقدم ليل بهدف نظيف.

بعدها حاول لاعبو بوروسيا دورتموند إدراك التعادل ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل في ظل تألق شيفالير حارس مرمي ليل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الفرنسي بهدف نظيف.

وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل (1-1) على ملعب سيجنال إيدونا بارك، وسجل هدف دورتموند كريم أديمي بينما سجل هدف ليل هاكون أرنار هارالدسون.

وتأهل دورتموند إلى هذا الدور بعد احتلاله المركز العاشر في مرحلة الدوري، قبل تخطي سبورتنج لشبونة في الملحق المؤهل لثمن النهائي.

وبدوره احتل ليل المركز السابع في مرحلة الدوري لينجح في التأهل مباشرة إلى ثمن النهائي.

تشكيل دورتموند أمام ليل

وضم تشكيل بوروسيا دورتموند أمام ليل في دوري أبطال أوروبا كلا من: كوبيل- ريرسون- شلوتيربيك- أنتون- جروس- تشان- سابيتزر- أديمي- براندت- بيير- جيراسي.

 

تشكيل فريق ليل ضد دورتموند 

وبدوره أعلن برونو جينيسيو، مدرب ليل، عن تشكيل فريقه: شيفالير- مونييه- دياكيتي- أليكساندرو- إسماعيلي- موكاو- أندري- بوعدي- هارالدسون- دافيد- كابيلا.

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