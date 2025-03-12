إنفانتينو وأبو ريدة يستعرضان كرة كأس العالم للأندية أمام الأهرامات (صور)

استعرض جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عضو مجلس فيفا، الكرة الرسمية لكأس العالم للأندية 2025 أمام الأهرامات، تقديرا للهوية الحضارية المصرية وكنوع من الدعاية السياحية لمصر.

أبو ريدة يصطحب انفانتينو في جولة بالأهرامات

واصطحب هاني أبو ريدة رئيس فيفا في جولة سريعة بمنطقة الأهرامات، عقب انتهاء فعاليات الجمعية العمومية غير العادية للكاف صباح اليوم الأربعاء، حيث التقطا الصور التذكارية ووعد إنفانتينو بزيارة أخرى للتعرف على باقي المعالم الأثرية الموجودة بالمنطقة، حيث أكد أن الأهرامات هي شغفه الأول.

الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف

وأقيمت للجمعية العمومية للاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الأربعاء، واحتفظ هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على عضوية اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (مجلس فيفا) للدورة الخامسة على التوالي بعد أن حسم أحد المقاعد الستة لقارة أفريقيا في الانتخابات التي أجريت اليوم بأحد فنادق مدينة الجيزة على هامش الجمعية العمومية غير العادية بمشاركة 54 دولة وفي حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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