إنفانتينو يعلق على المشاركة الأفريقية بقيادة الأهلي في مونديال الأندية (صور)

علق السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على مشاركة الرباعي الأفريقي الممثل للقارة السمراء في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال إنفانتينو في تصريحاته خلال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي “الكاف”: “ستمثل 4 أندية إفريقيا في كأس العالم للأندية، وهم النادي الأهلي، والوداد، الترجي الرياضي التونسي ماميلودي صن داونز”.

وأضاف: “هذه المشاركة تضمن وجود 147 لاعبًا أفريقيًا في كأس العالم للأندية هذا العام، كما يتواجد لاعبون من 22 دولة أفريقية في 16 نادي داخل خمسة قارات في المونديال وهذا أمر رائع”.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، انضمام رئيس الاتحاد الجزائري وليد صادي والكاميروني صامويل إيتو إلى عضوية المكتب التنفيذي للكاف بالتزكية.

وانطلقت صباح اليوم الأربعاء الجمعية العامة الاستثنائية 14 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بمقر الاتحاد في القاهرة.

كما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، إعادة انتخاب باتريس موتسيبي، رئيسا للكاف لدورة جديدة تستمر حتى عام 2029 بالتزكية كونه المُرشح الوحيد، من دون منافس.

انتخاب موتسيبى من جديد

وشهدت الجمعية العمومية للكاف انتخاب رئيسا جديدا لـ"الكاف"، إلى جانب بعض أعضاء اللجنة التنفيذية لـ"الكاف"، و6 ممثلين لإفريقيا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

ويتنافس في هذه الانتخابات كل من هاني أبو ريدة، وفوزي لقجع (المغرب)، وأحمد ولد يحيى (موريتانيا)، وجبريلا هيما حميدو (النيجر)، وعائشة يوهانسن (سيراليون)، وليديا نسيكيرا (بوروندي)، وماتورين دي تشاكوس (بنين)، وسليمان حسن وابيري (جيبوتي)، وأماجو ملفين بينيك (نيجيريا)، وأندرو ندانجا كامانجا (زامبيا)، وأوجوستين إيمانويل سنجور (السنغال)، وكنيزات إبراهيم (جزر القمر)، وياسين إدريس ديالو (ساحل العاج).

وطبقًا للوائح الكاف، يجب أن تعتمد اللجنة التنفيذية أسماء المرشحين في اجتماعها الذي يسبق الجمعية العمومية غير العادية، بحضور باتريس موتسيبي وأعضاء اللجنة التنفيذية الحالية.

ويمثل الكاف حاليا في مجلس فيفا كل من موتسيبي، وأبو ريدة، ولقجع، وبينيك، ودي تشاكوس، ويوهانسن، والمالي ماموتو توريه.

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