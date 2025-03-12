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رياضة

منتخب الناشئين يدخل معسكرًا مغلقا غدًا استعدادا لأمم أفريقيا

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، يدخل منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، معسكرًا مغلقًا بداية من غد الخميس بمركز المنتخبات الوطنية، وحتى موعد السفر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها المقبلة.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها المغرب من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 أبريل المقبل.

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.

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