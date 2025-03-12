حي غرب بالإسكندرية يوجه بتنفيذ حملات مكبرة للتفتيش ومراقبة الأسواق

شنت الأجهزة التنفيذية بحى غرب محافظة الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار، يأتى ذلك في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والحد من الغش التجاري ووفقًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

كلفت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب بتنفيذ حملة مكبرة مفاجئة لإزالة الإشغالات وللتفتيش ومراقبة الأغذية وأسعارها للحفاظ على سلامة المواطنين

وذلك بحضور تموين غرب، رخص المحلات والمتابعة الميدانيه وإشغال الطريق بالحي

وقد استهدفت الحملة عدد من المنشآت والمحال بشارع النخيل بمنطقة كرموز

وأسفرت الحملة عن تحرير ٦ محضر تمويني وتم التنبيه على المحال بالالتزام بالتقديم الي المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج الرخص لمحالهم وفقا للقانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ لعدم التعرض لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل تم إزالة كافة الإشغالات التي تشغل الرصيف والطريق العام وتم توسعة الطريق وفرض الانضباط

ومن جانبها نوهت رئيس الحي إلى أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام وصحة المواطن وأن الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط

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