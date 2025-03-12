مسلسل كامل العدد ++ الحلقة 13، وصلة رقص لـ دينا الشربيني وبدرة في حنة مريم الخشت

مسلسلات رمضان 2025، عرضت قناة ON، اليوم الأربعاء، الحلقة الثالثة عشر من مسلسل كامل العدد ++، بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، والتي شهدت وصلة رقص نسائية، بين الراقصة بدرة ودينا الشربيني، وإسعاد يونس، وميمي جمال، بمناسبة خطوبة مريم الخشت.

فيما حملت الحلقة مفاجأة كبيرة، تمثلت في اكتشاف دينا الشربيني حملها السادسة.

الحلقات السابقة من كامل العدد++

وبدأت الحلقة السابقة، بمشاجرة كبيرة، بين شريف سلامة وابنته الكبرى فريدة، بسبب تسللها خارج البيت، لحضور عيد ميلاد علي، كما وجد في شنطة يدها حبوب مخدرة، وهو ما جعله يغضب ويضربها، ويجري لها تحليل مخدرات.

وظهرت نتيجة التحليل سلبية، بعد التأكد أن الحبوب المخدرة تعود لصديقها علي، وهو ما جعل شريف، يذهب ويضربه وطلب منه الابتعاد عن ابنته.

وظهر لاعب الزمالك السابق أحمد حسام “ميدو” كضيف شرف، مهمته التحدث مع شريف نجل دينا الشربيني، ونقل خبراته الحياتية والكروية له، وتحذيره من حياة السهر، وعدم الالتزام.

كما شهدت الحلقة الظهور الأول لـ مكة محمد صلاح، ابنة النجم المصري العالمي، والتي لعبت دور فتاة تحضر لمزرعة والد دينا الشربيني، مع صديقاتها، ليقوم أولاد دينا الشربيني حسن وحسين، بحبسها في قبو خشبي، بعد رفضها تصوير فيديو تسويقي للمزرعة.

وذهبت دينا الشربيني وشريف سلامة للقسم بعد أن سرق التوأم وفريدة، سيارة جارهم.

ولجأ شريف إلى والده لكي يساعده، في استخراج جواز سفر جديد، حتي يتمكن من السفر إلى تركيا.

واختتمت الحلقة العاشرة، بظهور الكابتن أحمد حسام ميدو، الذي دعته دينا الشربيني، ليقابل شريف وينصحه.

ومنعت دينا الشربيني، ابنها شريف من السفر لتركيا، بعد معرفتها بانحرافه وسهره مع الفتيات.

كما شهدت الحلقة زواج كلا من يزبك طليق دينا الشربيني، وشادية شقيقة شريف سلامة زوج دينا الشربيني.

ووصل شريف ابنة دينا الشربيني من تركيا، في إجازة قصيرة، لمفاجأة والدته وحضور عيد ميلاد جده.

ورفض شريف، مسامحة والده يزبك، والبدء معه صفحة جديدة، بسبب ما فعله معه منذ ولادته وتخليه عنه وعن شقيقته.

واكتشف كلا من دنيا الشربيني، وشريف سلامة، في الحلقة السابعة، عدة مخاطر تواجه أبناءهما، وهو ما جعلهما يضعان خطة لإنقاذهما.

كامل العدد3

كامل العدد3

إنجي المقدم

فيما انتقلت إنجي المقدم شقيقة شريف سلامة، للعيش معه في منزله، قبل أن تنتقل مجددا للعيش في مزرعة والد دينا الشربيني، وتتفق على العمل معه في المزرعة، كمدربة يوجا، واستشفاء.

كما شهدت الحلقات السابقة، بداية انحراف، نجل دينا الشربيني، المحترف في تركيا، بعد تعرفه على فتاة أجنبية، والسهر والشرب بصحبتها.

وأهدى صناع الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد ++، العمل لروح ناهي سنان شقيق المنتج جمال سنان، الذي توفي في شهر نوفمبر من العام الماضي.

كامل العدد3

مسلسل كامل العدد

يعود مسلسل كامل العدد بجزئه الثالث فيرمضان 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققه في الموسمين السابقين.

تفاصيل مسلسل كامل العدد 3

مسلسل كامل العدد 3 بطولة: دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، أحمد عبد الوهاب، إسعاد يونس، ميمي جمال، مريم الخشت، حسين فهمي، ألفت إمام، إنجي المقدم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

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