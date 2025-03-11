الثلاثاء 11 مارس 2025
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وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس ويتابع الاختبارات الشهرية

وكيل تعليم يتفقد
وكيل تعليم يتفقد المدارس

أجرى الدكتور علاء جودة، وكيل  وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، جولة تفقدية مكثفة لعدد من المدارس منها مدرسة الشهيد أحمد ياسر الثانوية بنات، والشهيد محمد فؤاد شحاته الثانوية بنين، التابعتين لإدارة سيدي سالم التعليمية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على متابعة سير العملية التعليمية وتوجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

وحرص وكيل الوزارة على التأكد من انتظام الطلاب في الفصول الدراسية ومتابعة الاختبارات الشهرية للصفين الأول والثاني الثانوي، والنظافة العامة، وحضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية،  والتجهيزات المدرسية وتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة، والتواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.

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