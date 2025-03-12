التقديم بعد العيد، شروط حجز شقق الإسكان بالطرح الجديد

تجهز وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للإعلان عن أكبر طرح للشقق لمحدودي ومتوسطي الدخل بالمدن الجديدة والمحافظات وذلك بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وتعتزم الوزارة طرح 400 ألف شقة ضمن الإعلان الجديد، وتجري حاليا الوزارة حصر كامل للوحدات السكنية الجاهزة والمتاحة بالمدن الجديدة والمحافظات، وكذلك الوحدات الجاري تنفيذها سواء لمتوسطي ومحدودي الدخل.

ومن المقرر أن تضم شروط التقديم التالي:

- أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

-ألا تقل سنه عن 21 عاما في تاريخ الطرح.

-أن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وليس شخصًا معنويًا.

- لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.



-ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو الصادرة بتاريخ يوليو 2021.

الحد الأقصى للمدة الزمنية لاستلام الوحدات السكنية (6 أشهر) من تاريخ استلام خطاب التسليم من جهة التمويل، وإعطاء مهلة إضافية قدرها (6 أشهر) لسحب الوحدة في حالة عدم استلامها.

-يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا.



- الوحدات السكنية المعروضة بغرض السكن الدائم، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص في أي وقت تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة.

_ سداد العميل لمبلغ مُقدم جدية الحجز والتقدم لحجز الوحدة السكنية/الوحدات السكنية بمثابة إقرار منه بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيليًا بكراسة الشروط ووافق عليها موافقة نهائية غير قابلة للإلغاء، كما يعتبـر قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة النافية للجهالة والعلم التام بالمواقع محل الطرح والوحدة التى تقدم لحجزها.



والطرح المنتظر سيضم وحدات سكنية لمحدودي الدخل بمساحات 75 - 90 متر مربع ووحدات سكنية لمتوسطي الدخل بمساحات 100 - 110 - 120 متر مربع والشقق كاملة التشطيب وبنظام التمويل العقاري والتقسيط حتى 20 سنة بفائدة مخفضة تتراوح ما بين 8 - 12 % للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.

ومن المقرر أن يضم الطرح عددا كبيرا من المدن الجديدة ومنها حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق العاصمة والعاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة والسادات وأسوان الجديدة وسوهاج الجديدة وغيرها.

توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بإطلاق مشروع إسكان جديد يتضمن طرح 400 ألف وحدة سكنية عقب عيد الفطر، في خطوة تعكس جهود الدولة المستمرة لتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المجتمع وتعزيز التنمية العمرانية.

وأوضح أن الرئيس اجتمع مع وزير الإسكان لمتابعة تفاصيل المشروع، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل العمل على تنفيذ خططها لتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم، ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة.

وشهد الإعلان الأخير سكن كل المصريين 5 إقبال كبير من المواطنين وبلغ إجمالي من قاموا بشراء كراسة الشروط 762 ألف مواطن، وسدد 589 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 571 ألف مواطن، ويترقب المواطنون المتقدمون الإعلان عن نتيجة التقديم، والإعلان عن أسماء المقبولين والمرفوضين وإخطارهم برسائل نصية بالنتيجة، سيكون عقب الانتهاء من أعمال الفرز، وسوف يتم إبلاغ المواطنين بنتيجة طلباتهم عن طريق رسائل SMS عبر رقم الهاتف المسجل من قبل المواطن ضمن المستندات التي قام برفعها على الموقع الإلكتروني.

كما سيتم إخطار المواطنين المرفوضين (غير منطبق عليهم شروط الإعلان) بعد انتهاء فترة التظلمات بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض، ويتم إخطار المواطنين الذين لم تتح لهم وحدات (خارج الأولوية) بعد انتهاء فترة التظلمات في حالة التقدم على وحدات سكنية، ولم يتمكنوا من حجز وحدات سكنية أثناء الفترة المخصصة لذلك وقاموا بسداد مبلغ مقدم جدية الحجز يتم إخطارهم بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانه.

كما أكدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري على الانتهاء من بناء 721 ألف وحدة سكنية، ويجري بناء 251 ألف وحدة سكنية أخرى، بينما تم تخصيص 634 ألف وحدة سكنية جديدة، مشيرة إلى أن حجم التمويل الممنوح من جهات مختلفة قد بلغ 81 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى 10.1 مليار جنيه مصري قيمة الدعم النقدي.

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