بعد موت شاب أثناء صلاة التراويح، باحث إسلامي: استمرار الصلاة مخالف للدين

حسن الخاتمة، بعد انتشار مقاطع فيديو لوفاة أحد المصلين أثناء الصلاة في أحد مساجد محافظة المنيا، أكد باحث في شأن الحركات الإسلامية، سامح عسكر، أن ترك المصلين للشخص الذي يسقط على الأرض، ويعاني حتى الموت أصبح من الأخطاء الشائعة عند المسلمين، والذي يصفونه بحسن الخاتمة.

استمرار المصلين في الصلاة خطأ شائع



وأكد الباحث سامح عسكر أن استمرار المصلين في صلاتهم، غير مهتمين بسقوط المصلي أمامهم في المسجد، أثناء الصلاة، مخالف لتعاليم الإسلام، مؤكدًا أن الشخص الذي سقط قد يكون مريضًا، ويتطلب علاجه لحظة سقوطه، مستعينًا بآية "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا" في سورة المائدة.

سقوط شاب ميتًا أثناء الصلاة، فيتو



وقال الباحث سامح عسكر تعليقًا على وفاة شاب أثناء صلاته في المسجد "خطأ شائع عند المسلمين، يسقط أحد المصلين، ويستمر المصلون في صلاتهم غير آبهين لما حدث، والنتيجة قد تفضي إلى موت المريض لعدم نجدته وإسعافه.. هذا الفعل مخالف لتعاليم الإسلام من عدة نواحي: أولا: قال تعالى "وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا"، يعني اللي ينقذ حياة إنسان ويحافظ على روحه كأنما أحيا جميع البشرية، وبالطبع هذا الفعل مقدم على ما سواه".

وتابع سامح عسكر قائلًا: "ثانيا: في الحديث الشريف "لا ضرر ولا ضرار" مما يعني أن الدين لا يُريد إلحاق الضرر بالناس، ثالثا: القاعدة الفقهية تقول: "درء المفاسد مقدم على جلب المنافع"، فإذا كان استمرار الصلاة سيؤدي إلى موت شخص، فإن قطعها لإنقاذه واجب شرعي."

الضرورات تُبيح المحظورات



وأوضح سامح عسكر "رابعا: قاعدة فقهية أخرى تقول "الضرورات تُبيح المحظورات" وبالطبع فإنقاذ حياة مؤمن أو حتى غير مؤمن يُعتبر أولوية، وضرورة تبيح المحظور وهو قطع الصلاة".

ما أجملُها من خاتمة. سقطَ وهوَ يؤمن علىٰ الدعاء. لحظة وفاة شاب خلال ركعةَ الوتر من صلاةِ التَراويح بأحدِ مساجدِ المِنيا بمصر. اللهمَّ ارزقنا حُسن الخُلق والخاتمة برحمتِك يارب العالمين...🤲 pic.twitter.com/JHHx210f2n — أبو الحسن عوض (@albashaawad) March 12, 2025



وقال عسكر "خامسا: الفقه الإسلامي في جميع المذاهب، أجاز قطع الصلاة لحدوث أمر طارئ كالشعور بالخطر أو إنقاذ حياة إنسان..إلخ، بل البعض أوجب قطع الصلاة لإنقاذ الأرواح من النقاط السابقة".





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