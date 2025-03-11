حسن الخاتمة، القصة الكاملة لوفاة شاب خلال صلاة التراويح بالمنيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وفاة شاب أثناء أداء ركعة الوتر في صلاة التراويح بأحد مساجد محافظة المنيا، خلال شهر رمضان الجاري.

وفاة شاب خلال صلاة التراويح بالمنيا

ظهر في الفيديو الشاب كمال عبد الحافظ وهو يسقط مغشيًا عليه خلال أداء صلاة الوتر في المنيا، مما أثار حالة من الذعر بين المصلين، رغم محاولات الحضور إسعافه، إلا أنه فارق الحياة على الفور.

أخلاقه طيبة وسمعته الجيدة بين الناس

تحولت منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيس بوك، إلى ساحة تعزية حيث عبر الكثيرون عن حزنهم على وفاته، مشيرين إلى أن رحيله يُعتبر مثالًا حقيقيًا لحسن الخاتمة، وتم الإشادة بأخلاقه الطيبة وسمعته الجيدة بين الناس، حيث كان محبوبًا من الجميع.

جنازة شاب خلال صلاة التروايح بالمنيا

شيّع الأهالي جثمان الشاب إلى مثواه الأخير وسط أجواء من الحزن، وحرص عدد كبير من الأصدقاء وأهالي المنطقة على المشاركة في مراسم الجنازة والدفن، حيث أظهرت المشاهد مدى تأثر الجميع بفقدانه.

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