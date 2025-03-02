حسن الخاتمة، تشييع جثمان مسن بعد وفاته داخل مسجد بالغربية

شيَّع أهالي مدينة المحلة الكبرى بـ محافظة الغربية، جثمان الحاج حلمي أبو عنتر، الرجل المسن الذي وافته المنية عقب أداء صلاة المغرب داخل مسجد الأربعين بمنطقة محلة البرج، في مشهد مؤثر أثار الحزن والصدمة بين المصلين وأبناء المنطقة.

وشهد المسجد لحظات عصيبة عندما فوجئ المصلون بسقوط الحاج حلمي على الأرض فور انتهاء الصلاة، حيث حاولوا إسعافه ونقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة في الحال، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، بحسب ما أكده الحاضرون.

وسادت حالة من الأسى بين أهالي المحلة الذين أجمعوا على أن الفقيد كان رجلًا صالحًا، مشهودًا له بحب الخير، معروفًا بسيرته الطيبة وحرصه على أداء الصلوات في المسجد، وكان دائم الدعاء لله بأن يرزقه حسن الخاتمة.

وقال أحد رواد المسجد: "الحاج حلمي أبو عنتر كان مثالًا يُحتذى به في الأخلاق والتقوى، وفاته داخل بيت الله بعد صلاة المغرب وفي أول أيام رمضان، ما هو إلا علامة على حسن الخاتمة.. نسأل الله أن يتقبله في الشهداء والصالحين".

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