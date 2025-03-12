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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في عمان اليوم 12 - 3 - 2025

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

ننشر أسعار الذهب اليوم الاربعاء في عمان وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في عمان كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 36 ريالا عمانيا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 33 ريالا عمانيا.
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21  نحو  31 ريالا عمانيا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 27 ريالا عمانيا.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

 ومن بين العوامل المؤثرة على أسعار الذهب السعر فى البورصات العالمية والذي ينعكس بشكل لحظى على الأسعار فى الصاغة والمحال الداخلية.

أما ثاني هذه العوامل فهى أسعار النفط والتى لها تأثير وعلاقة وطيدة بأسعار المعدن النفيس ويؤثر فى تحريك أسعاره.



ارتفاع أسعار الذهب العالمية 

وواصلت أسعار الذهب عالميا اتجاهها الصاعد خلال شهر فبراير الماضي، حيث وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة قبل أن يتراجع لينهي الشهر عند 2835 دولارًا للأوقية، بزيادة 0.8% على أساس شهري، مدفوعة بعدم اليقين المستمر بشأن التعريفات الجمركية، مما أدى إلى توسيع مكاسبه منذ بداية العام حتى الآن إلى 9%، وفقا لمجلس الذهب العالمي.

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