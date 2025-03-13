الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الأنبا قسما، راع في زمن المحنة

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، ذكرى نياحة القديس الأنبا قسما، البطريرك الثامن والخمسين من بطاركة الكرازة المرقسية، الذي جسّد نموذج الراعي الأمين وسط الأزمات.

 

قصة القديس الأنبا قسما

وُلِد الأنبا قسما ونشأ على محبة الأسفار الإلهية والعلوم الكنسية، مما جعله محل إجماع ليكون خليفة للبابا غبريال الأول. تمت سيامته بطريركًا في 4 برمهات 636 للشهداء (920م)، ليبدأ رحلة رعوية اتسمت بالطهارة والرحمة وخدمة الفقراء، إلى جانب اهتمامه بتشييد الكنائس وتعليم الشعب.

شهدت فترة حبريته اضطرابات سياسية واقتصادية جراء دخول الفاطميين إلى مصر، وما تبع ذلك من مجاعات ونهب وقتل، إلا أنه واجه هذه المحن بسلاح الصلاة والصوم، متنقلًا بين أبناء الكنيسة ليمنحهم العزاء والقوة. وبفعل النسك والتعب، وهن جسده حتى تنيَّح بسلام عام 648 للشهداء (932م)، بعد خدمة دامت نحو اثنتي عشرة سنة، تاركًا خلفه إرثًا من الإيمان والثبات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القديس الأنبا قسما قصة القديس الأنبا قسما الأنبا قسما الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا 2024-2025

كشف ملابسات تجرد فتاة من ملابسها بمحطة مترو جامعة القاهرة

فتاة تتجرد من ملابسها داخل مترو جامعة القاهرة والشرطة النسائية تسيطر على الموقف

القبض على طرفي مشاجرة مدينة الفردوس بالجيزة عقب فيديو التعدي

أول صور لاقتحام 4 بلطجية مائدة رحمن في الحسين والأمن يكثف جهوده لضبطهم

تحرك جديد من الأهلي بعد أزمة مباراة القمة 130

الحكومة تكشف موعد رفع الدعم نهائيا عن الوقود (فيديو)

دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو وريال مدريد يلجآن إلى ركلات الترجيح

منوعات

المزيد

للنساء فقط في روسيا، قصة سائقات مترو موسكو

ابنة إيلون ماسك المتحولة تهاجم والدها بسبب تحديد جنسها قبل ولادتها

الكشف عن أسرار وثائق دفنها بركان عمره 2000 عام

القصة الكاملة لمأساة رهائن القطار المختطف في باكستان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الأربعاء 12/3/2025

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2025.3.12

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأربعاء 12-3-2025

هتشترى الأرز بكام النهاردة؟

المزيد

انفوجراف

بعد خروج ليفربول.. أرقام محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 13 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 13 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية