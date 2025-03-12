الأربعاء 12 مارس 2025
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رياضة

مصدر بالأهلي: سنعلن عدم استكمال الدوري في هذا الموعد

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو

كشف مصدر داخل  النادي الأهلي، أن مجلس النادي سيعلن عدم استكمال مسابقة الدوري عقب إعلان عقوبات رابطة الأندية وذلك بعد انسحاب الفريق الأحمر أمس من مباراة القمة أمام الزمالك لعدم استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة اللقاء.

ويعتبر الأهلي المنسحب مهزوما في هذه المباراة 2 /0 ويتم خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزومًا ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

ومن المقرر أن يعلن النادي الاهلي عدم استكمال مسابقة الدوري بناء على انسحابه أمس من مباراة القمة أمام نادي الزمالك.

فيما أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب خطابًا رسميًّا إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة للمطالبة بالحصول على نقاط مباراة الأهلي في الجولة الأولى لمباريات المرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد الزمالك أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التزم بالموعد المعلن للقاء، وتوجه إلى ملعب المباراة، في حين تغيب الفريق المنافس.

وطالب الزمالك بتطبيق اللائحة بالكامل أسوة بما حدث مع الفريق في قمة الدور الثاني بمسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي.

 

وكان محمود بسيوني حكم المباراة  قام بإلغاء المباراة رسميًّا بعد مرور 20 دقيقة نتيجة عدم وصول المنافس إلى ستاد القاهرة لخوض اللقاء.

رابطة الأندية تثير الجدل، تنشر نتائج مباريات الثلاثاء وتتجاهل لقاء الأهلي والزمالك

وتجاهلت رابطة الأندية المصرية المحترفة، انسحاب النادي الأهلي أمام الزمالك في لقاء القمة 130، الذي كان مقررًا امس  في الجولة الأولى من المرحلة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت انسحاب الأهلي وعدم حضوره إلى إستاد القاهرة لخوض اللقاء أمام غريمه التقليدي الزمالك.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منشورًا تشير فيه إلى الأهداف التي شهدتها المباريات الثلاث الأخرى التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن مواجهات الدوري الممتاز.

تجاهل ذكر نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

ونشرت الرابطة عبر حسابها صورة لنتائج المباريات الثلاث، فيما تجاهلت الرابطة نشر نتيجة مباراة الأهلي أمام الزمالك، والتي احتسبت نتيجتها لصالح الزمالك 2-0 تطبيقًا للائحة المسابقة.

نتائج مباريات الثلاثاء في الدوري المصري، فيتو
نتائج مباريات الثلاثاء في الدوري المصري، فيتو

إلغاء قمة الأهلي والزمالك 

وأدى إلغاء القمة إلى اتساع الفارق بين بيراميدز والأهلي إلى ست نقاط حال فوز بيراميدز على المصري اليوم.

كما أنه سيتم خصم ثلاث نقاط أخرى مع نهاية الموسم باعتبار الأهلي منسحبًا.

بيراميدز يحتل قمة مجموعة التتويج برصيد 42 نقطة يليه الأهلي بـ39 نقطة.

أما الزمالك فأصبح رصيده 35 نقطة لذلك تعد فرص بيراميدز الأقوى والأكبر في الفوز بلقب الدوري المصري موسم 2025.

ويخوض أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية، وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

ترتيب الدوري المصري 

1- بيراميدز 42 نقطة
2- الأهلي 39 نقطة
3- الزمالك 35 نقطة
4- المصري البورسعيدي 30 نقطة
5- البنك الأهلي 29 نقطة
6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة
7- فاركو 23 نقطة
8- بتروجيت 22 نقطة
9- حرس الحدود 22 نقطة

إلغاء مباراة الأهلي والزمالك 

وأعلن الحكم محمد بسيوني إلغاء مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في إطار منافسات الدوري المصري بعد عدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة.

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