الأربعاء 12 مارس 2025
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حوادث

سقوط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من الحشيش بـ 16 مليون جنيه

سقوط 9 عناصر إجرامية
سقوط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم جلب والاتجار في المواد المخدرة.
 

سقوط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش بـ 16 مليون جنيه 
سقوط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش بـ 16 مليون جنيه 
سقوط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش بـ 16 مليون جنيه 
سقوط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش بـ 16 مليون جنيه 

في الإسكندرية؛ ضبط (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزتهم (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
 

وفي السويس؛ ضبط (4 عناصر إجرامية"لـ 3 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزتهم (116 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية آلية – عدد من الطلقات – سلاح أبيض).
 

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كما ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزتهما (59 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 سلاح أبيض).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (16 مليون جنيه).

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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