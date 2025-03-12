ضبط عنصرين إجراميين لإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عدد من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بحوزة عنصرين إجراميين بالدقهلية.

ضبط عنصرين إجراميين لإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى الدقهلية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة – مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار بها، متخذين من ورشة ملك أحدهما كائنة بدائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى الدقهلية

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (18 فرد خرطوش – أجزاء لأسلحة وأدوات التصنيع) وبمواجهتهما إعترفا بتصنيع الأسلحة النارية بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار بها.

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