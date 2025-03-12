ضبط شخصين لإدارة كيانين تعليميين بالقليوبية للنصب على المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط شخصين لقيامهما بإدارة كيانين تعليميين بالقليوبية بقصد النصب والإحتيال على المواطنين.

كيانين تعليميين بالقليوبية للنصب على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام ( شخصين) بإنشاء وإدارة كيانين تعليميين "بدون ترخيص" - كائنان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات فى مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك أحد الكيانين وضبط المديرة المسئولة عن الكيان الآخر ، وبحوزتهما (عدد من الشهادات الوهمية – عدد من الكارنيهات – أختام أكلاشيهات – عدد من الكتب التعليمية – دفاتر إستلام وتحصيل نقدية – إعلانات مطبوعة ونماذج إمتحان وكشف بأسماء الطلبة – فلاش ميمورى).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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