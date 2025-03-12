الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بـ 59 مليون جنيه في القناطر الخيرية

سقوط تشكيل عصابى
سقوط تشكيل عصابى لجلب المخدرات فى القناطر الخيرية

نجحت  أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي لجلب المخدرات في القناطر الخيرية ، بقيمة 59 مليون جنيه.

بقيمة 59 مليون جنيه.. سقوط تشكيل عصابى لجلب المخدرات فى القناطر الخيرية 
بقيمة 59 مليون جنيه.. سقوط تشكيل عصابى لجلب المخدرات فى القناطر الخيرية 

وأكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة قيام تشكيل عصابي يضم (6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامهم في قضايا "مخدرات، حيازة أسلحة نارية، سرقة"  مقيمين بالقليوبية؛  بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا  للاتجار بها وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.
 

سقوط تشكيل عصابى للنصب وبيع المشغولات الذهبية لمحال الصاغة بعيار أقل

ضبط عاطلين بحوزتهما 137 ألف قطعة ألعاب نارية فى الإسكندرية

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وضبط بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت 197 كيلو جرام و6000 قرص لعقار "ترامادول" - 5 قطع أسلحة نارية.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 59 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية ترامادول حيازة اسلحة نارية قطاع مكافحة المخدرات مكافحة المخدرات والأسلحة مركز شرطة القناطر الخيرية قضايا مخدرات سقوط تشكيل عصابي

مواد متعلقة

سقوط تشكيل عصابى للنصب وبيع المشغولات الذهبية لمحال الصاغة بعيار أقل

ضبط عاطلين بحوزتهما 137 ألف قطعة ألعاب نارية فى الإسكندرية

ضبط 33 مليون جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

ضبط 28 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط 3 شركات سياحة بدون ترخيص لتنظيم برامج الحج والعمرة للنصب على المواطنين

تحرير 1021 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الإقليمي

حالة الطرق اليوم، كثافات مرورية متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

أول تحرك برلماني بعد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تفاصيل اجتماع محمد شوقي ولاعبي الأهلي بعد خناقة مدينة نصر

أخبار مصر: زلزال في الكرة المصرية بعد أزمة القمة، ضبط إبراهيم سعيد، كندا تهدد ترامب بعمل يهز الأمريكيين، إخلاء سبيل سعد الصغير

بيراميدز: الحديث حول توجيه لقب الدوري لصالحنا يسيء للمنظومة الرياضية

اجتماعات مستمرة لمجلس الأهلي لإعلان عدم استكمال الدوري

حقيقة اختراق طالب مصري لـ تويتر.. خبير فرنسي يتهمه بشن هجوم إلكتروني.. وأيلون ماسك يعترف بأكبر قرصنه في تاريخ المنصة

إنفانتينو يعلق على المشاركة الأفريقية بقيادة الأهلي في مونديال الأندية (صور)

السيسي يوجه بعدم تحميل موازنة الدولة أي أعباء خاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير

منوعات

المزيد

استخدام البوق بدلًا من الطبل، عادات غريبة للسحور في إحدى قرى تركيا

عمرها 1175 عاما، معلومات عن مئذنة الملوية بالعراق وسبب التسمية

تلسكوب فضائي جديد لرسم خريطة شاملة للسماء بألوان غير مسبوقة

هتتحكم في حساب ابنك، تيك توك يطلق ميزة هامة انتظرها الآباء في الاتحاد الأوروبي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الإسترليني أمام الجنيه فى البنوك اليوم الأربعاء 12-3-2025

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

كم سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء؟

55.30 جنيهًا أعلى سعر لليورو في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أبرزها الإلحاد والطلاق.. نظير عياد يكشف خطة دار الإفتاء لمواجهة الظواهر السلبية في المجتمع (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين، مظاهر من حياة عبد الرحمن بن عوف

تعرف على آيات المواريث وحقوق كل وارث في القرآن الكريم

معارك وغزوات، غزوة خيبر وطرد اليهود من آخر معاقلهم بالجزيرة العربية

المزيد
الجريدة الرسمية