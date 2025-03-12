ضبط عاطلين بحوزتهما 137 ألف قطعة ألعاب نارية فى الإسكندرية
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط عاطلين بدائرة قسمى شرطة (المنشية وباب شرق)؛ بالإسكندرية لمزاولتهما نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالألعاب النارية وبحوزتهما (أكثر من 137 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).
وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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