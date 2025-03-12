الأربعاء 12 مارس 2025
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حوادث

ضبط عاطلين بحوزتهما 137 ألف قطعة ألعاب نارية فى الإسكندرية

ضبط عاطلين بحوزتهما
ضبط عاطلين بحوزتهما 137 ألف قطعة ألعاب نارية فى الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط عاطلين بدائرة قسمى شرطة (المنشية وباب شرق)؛ بالإسكندرية لمزاولتهما نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالألعاب النارية وبحوزتهما (أكثر من  137 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).
 

ضبط عاطلين بحوزتهما 137 ألف قطعة ألعاب نارية فى الإسكندرية 
ضبط عاطلين بحوزتهما 137 ألف قطعة ألعاب نارية فى الإسكندرية 

وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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الاتجار بالألعاب النارية الإدارة العامة لحماية الآداب شرق بالإسكندرية قطاع الشرطة قطاع الشرطة المتخصص نيابة العامة

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