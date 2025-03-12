وزير الرياضة: ملتزمون بدعم جهود تطوير كرة القدم الإفريقية (صور)

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الـ 14 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، بحضور جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والدكتور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، المهندس هاني أبو ريده رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الفيفا، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي، رؤساء الاتحادات أعضاء الجمعية العامة.

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "اسمحوا لي أن أنقل لسيادتكم تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وترحيب فخامته بكم ضيوفًا أعزاء على أرض مصر، وتمنيات سيادته لاجتماعاتكم بالتوفيق والسداد، بما يثمر في تطوير كرة القدم الافريقية والعالمية، هذا الاجتماع الذي يجمع نخبة من قادة كرة القدم الإفريقية، هنا في أرض الكنانة، مصر، التي كانت وستظل داعمًا رئيسيًا لتطوير الرياضة في قارتنا الحبيبة".

أضاف وزير الشباب: "إن اجتماعنا اليوم يأتي في ظل مرحلة حاسمة تشهدها كرة القدم الإفريقية، حيث تتزايد الطموحات وتتسع الآفاق نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات على المستويين القاري والدولي، إن كرة القدم لم تعد مجرد رياضة، بل أصبحت صناعة متكاملة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعد أداة فعالة لتعزيز التقارب بين الشعوب، وهو ما تسعى مصر دائمًا إلى ترسيخه من خلال دعمها الدائم لمسيرة الرياضة في القارة السمراء".

وتابع وزير الرياضة: "إن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بالرياضة وكرة القدم، وتدرك دورها الكبير في تعزيز الروابط بين شعوب إفريقيا، ومن هذا المنطلق، نؤكد التزامنا المستمر بدعم كافة الجهود الرامية إلى تطوير كرة القدم الإفريقية، من خلال التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، وتوفير أفضل الإمكانيات التي تضمن لأنديتنا ومنتخباتنا الإفريقية التطور والوصول إلى أعلى المستويات العالمية، وفي هذا السياق، نفتخر بكون مصر دولة المقر للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، حيث نحرص على تقديم كل سبل الدعم والتسهيلات لضمان نجاح أعمال الاتحاد، وتوفير بيئة مثالية تساهم في تحقيق أهدافه وتطلعاته المستقبلية".

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن البنية التحتية الرياضية الحديثة والمتطورة التي تمتلكها مصر، من ملاعب ومنشآت رياضية عالمية، تمثل فرصة عظيمة يجب تسخيرها لخدمة الكرة الإفريقية، لافتًا إلى ترحيب مصر بجميع المنتخبات والأندية الإفريقية للاستفادة من هذه الإمكانيات المتاحة، سواء من خلال استضافة المباريات، أو المعسكرات التدريبية، أو الاستفادة من البرامج التأهيلية والتطويرية، بما يسهم في تعزيز مستوى كرة القدم في القارة.

أشار "صبحي" إلى أن مصر نجحت في استضافة العديد من البطولات الإفريقية الكبرى، والتي شهدت نجاحًا تنظيميًا باهرًا، يعكس قدرتنا على تقديم نموذج رياضي متميز يحتذى به، مؤكدًا أن أبواب مصر ستظل مفتوحة دائمًا لاستقبال الفرق والمنتخبات الإفريقية، وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري واللوجستي بما يخدم تطلعات كرتنا الإفريقية نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

تطوير كرة القدم الإفريقية والمصرية

وشدد وزير الشباب والرياضة على أن تطوير كرة القدم الإفريقية والمصرية هو مسؤولية جماعية تتطلب العمل المشترك بين جميع الأطراف المعنية، سواء الحكومات، أو الاتحادات، أو الأندية، أو الشركات الراعية، من أجل تحقيق طفرة رياضية حقيقية تعزز من تنافسية منتخباتنا وأنديتنا على الساحة العالمية، مؤكدًا أن الدولة المصرية ستظل داعمًا رئيسيًا لمسيرة كرة القدم الإفريقية، عبر توفير كافة الموارد والتسهيلات الممكنة، وتوسيع نطاق التعاون مع مختلف الدول الإفريقية لتحقيق الأهداف المشتركة في المجال الرياضي.

وفي ختام كلمته، قال صبحي:" أجدد ترحيبي بكم جميعًا في مصر، متمنيًا لاجتماعنا هذا كل التوفيق والنجاح، وأن يكون خطوة جديدة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات لكرة القدم الإفريقية، وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي".

وتشهد الجمعية العمومية غير العادية الـ 14 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، انتخاب رئيسًا جديدًا لـ "الكاف"، حيث يتم انتخاب رئيس "الكاف"، الدكتور باتريس موتسيبي، المُرشح الوحيد لفترة ثانية بالتزكية، إلى جانب انتخاب بعض أعضاء اللجنة التنفيذية لـ"الكاف"، وانتخاب 6 ممثلين لإفريقيا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

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