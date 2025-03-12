تفاصيل اجتماع محمد شوقي ولاعبي الأهلي بعد خناقة مدينة نصر

اجتمع محمد شوقي نائب المدير الرياضي بالنادي الأهلي، مع لاعبي الفريق للحديث عن عدم الالتفات لما يقال من الجماهير.

وحذر محمد شوقي لاعبي الأهلي من تكرار ما فعله عمرو السولية لاعب الفريق، عقب دخوله في مشادة مع أحد أعضاء النادي بفرع مدينة نصر.

ودخل أحد أعضاء النادي الأهلي بمدينة نصر في مشادة مع عمرو السولية لاعب الفريق الأول أمس بسبب عدم خوض الفريق مباراة الزمالك قبل أن يتدخل بعض الأشخاص الموجودين لإبعاد نجم الأهلي.

وقال مصدر: إن محمد شوقي عقد جلسة مع اللاعب لمعرفة تفاصيل الواقعة، وأشار إلى ان السولية أوضح موقفه لـ شوقي ولم يحدث أن تم توقيع عقوبة مالية على اللاعب.

تفاصيل مشادة السولية وعضو الأهلي

هاجم عضو الأهلي اللاعبين بسبب عدم خوض القمة، ليرد عليه عمرو السولية، بأن اللاعبين كانوا على أتم استعداد لخوض المباراة ولكنه قرار الإدارة، ثم قام العضو بسب اللاعب ليرد عليه السولية ببعض الألفاظ ويظهر ذلك من ملامح الحزن والغضب الشديدين على وجه اللاعب.

أعلن الحكم محمد بسيوني أمس إلغاء مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في إطار منافسات الدوري المصري بعد انسحاب الأهلي وعدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة واعتباره مهزوما بنتيجة 2- صفر.

بيان الأهلي بشأن لقاء القمة

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا تعليقا على أحداث مباراة القمة، وذلك بعد إعلانه أمس عن عقد اجتماع طارئ اليوم للحفاظ على حقوق النادي.

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