الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تفاصيل اجتماع محمد شوقي ولاعبي الأهلي بعد خناقة مدينة نصر

محمد شوقي،فيتو
محمد شوقي،فيتو

اجتمع محمد شوقي نائب المدير الرياضي بالنادي الأهلي، مع لاعبي الفريق للحديث عن عدم الالتفات لما يقال من الجماهير.

وحذر محمد شوقي لاعبي الأهلي من تكرار ما فعله عمرو السولية لاعب الفريق، عقب دخوله في مشادة مع أحد أعضاء النادي بفرع مدينة نصر. 

 

ودخل أحد أعضاء النادي الأهلي بمدينة نصر في مشادة مع عمرو السولية لاعب الفريق الأول أمس بسبب عدم خوض الفريق مباراة الزمالك قبل أن يتدخل بعض الأشخاص الموجودين لإبعاد نجم الأهلي. 

 

 

وقال مصدر: إن محمد شوقي عقد جلسة مع اللاعب لمعرفة تفاصيل الواقعة، وأشار إلى ان السولية أوضح موقفه لـ شوقي ولم يحدث أن تم توقيع عقوبة مالية على اللاعب. 

تفاصيل مشادة  السولية وعضو الأهلي 

هاجم عضو الأهلي اللاعبين بسبب عدم خوض القمة، ليرد عليه عمرو السولية، بأن اللاعبين كانوا على أتم استعداد لخوض المباراة ولكنه قرار الإدارة، ثم قام العضو بسب اللاعب ليرد عليه السولية ببعض الألفاظ ويظهر ذلك من  ملامح الحزن والغضب الشديدين على وجه اللاعب. 

أعلن الحكم محمد بسيوني أمس إلغاء مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في إطار منافسات الدوري المصري بعد انسحاب الأهلي وعدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة واعتباره مهزوما بنتيجة 2- صفر.

بيان الأهلي بشأن لقاء القمة

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا تعليقا على أحداث مباراة القمة، وذلك بعد إعلانه أمس عن عقد اجتماع طارئ اليوم للحفاظ على حقوق النادي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النادي الأهلي النادى الأهلى بمدينة نصر عمرو السولية محمد شوقي

مواد متعلقة

الأهلي يترقب عقوبات رابطة الأندية بعد الانسحاب من مباراة القمة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الانسحاب من القمة 130 أمام الزمالك

اجتماعات مستمرة لمجلس الأهلي لإعلان عدم استكمال الدوري

أول قرار لرابطة الأندية بعد بيان انسحاب الأهلي من مباراة القمة

الأهلي يقلب الطاولة على رابطة الأندية.. الأحمر يقرر عدم خوض مباراة القمة بسبب طاقم التحكيم المصري.. الرابطة تتحدى القلعة الحمراء.. وخسائر مالية بالجملة تنتظر النادي

رغم بيان الأهلي.. أوسكار رويز يجتمع بطاقم تحكيم مباراة القمة (صور)

بعد تمسكه بحكم أجنبي، رابطة الأندية تستفز الأهلي

الأهلي يبلغ كولر بعدم خوض مباراة القمة وعقد اجتماع عاجل باللاعبين

الأكثر قراءة

أول تحرك برلماني بعد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تفاصيل اجتماع محمد شوقي ولاعبي الأهلي بعد خناقة مدينة نصر

أخبار مصر: زلزال في الكرة المصرية بعد أزمة القمة، ضبط إبراهيم سعيد، كندا تهدد ترامب بعمل يهز الأمريكيين، إخلاء سبيل سعد الصغير

اجتماعات مستمرة لمجلس الأهلي لإعلان عدم استكمال الدوري

الزمالك يكشف رد رابطة الأندية بشأن إعلان نتيجة القمة

رسميًّا، موتسيبي رئيسًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى 2029 بالتزكية

أبو ريدة يطالب باستضافة مصر لإحدى مجموعات كأس العالم 2034

حالة الطقس اليوم، تحذير من نشاط الرياح على هذه المناطق

منوعات

المزيد

عمرها 1175 عاما، معلومات عن مئذنة الملوية بالعراق وسبب التسمية

تلسكوب فضائي جديد لرسم خريطة شاملة للسماء بألوان غير مسبوقة

هتتحكم في حساب ابنك، تيك توك يطلق ميزة هامة انتظرها الآباء في الاتحاد الأوروبي

قتلى وجرحى في حادث تصادم صهريج بعربة ترام بألمانيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم الأربعاء

4125 جنيهًا لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 12-3-2025

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 12-3-2025

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

المسلسلات دخلت على بعض.. المداح بطل الحلقة العاشرة من العتاولة 2 (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، غزوة خيبر وطرد اليهود من آخر معاقلهم بالجزيرة العربية

ما أفضل أوقات الدعاء خلال رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

تفسير حلم الضيوف في المنام وعلاقته بالرزق

المزيد
الجريدة الرسمية