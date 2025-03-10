كرم اللواء عاصم سعدون نائب محافظ شمال سيناء ، حفظة القرآن الكريم، خلال الإحتفال الذي نظمته جمعية شباب الخير لتنمية المجتمع المحلي بالعريش، في حضور نوال سالم، رئيس مجلس الإدارة، محسن سالم، رئيس مركز ومدينة العريش، وقيادات الأزهر الشريف ومديرية الأوقاف.

نائب محافظ شمال سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم



وأكد نائب المحافظ علي قيام المحافظة بتكريم حفظة القرآن الكريم في إحتفال رسمي في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وذلك بعد تصعيد الفائزين الاول والثاني من مختلف مسابقات القران الكريم بالمحافظة، والتصفية بينهم.



واضافت نوال سالم، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الخير، أن الاحتفال يقيام بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان تحت رعاية الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، للعام الثالث على التوالي.



أضافت أنه تم تكريم 60 من حفظة القرآن الكريم، في مختلف المستويات، بعد قيام لجنة من الأزهر الشريف والأوقاف بإجراء الإختبارات للمتقدمين وعددهم 80 طفلًا وطفلة، وذلك بمنحهم الجوائز المالية القيمة والهدايا العينية.

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