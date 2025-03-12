الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تعرف على الاختصاصات الكاملة للمحاكم العمالية المقرر إنشاؤها وفقا لقانون العمل

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت جلسات مجلس النواب، هذا الأسبوع استكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، وتضمنت المواد التي تم إقرارها تلك المتعلقة بإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، والتي تفصل في المنازعات بين العمال وأصحاب العمل.

 اختصاصات المحاكم العمالية

وحدد مشروع قانون العمل اختصاصات المحاكم العمالية، وفقا لما جاء في المادة (177)، حيث تنص على: تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.

إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة

يشار إلى أن  مجلس النواب وافق على إنشاء المحاكم العمالة المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. 

وتنص المادة (176) من مشروع قانون العمل الجديد على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمي "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.

تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار من وزير العدل 

ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.

ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.

تشكيل المحاكم العمالية المتخصصة

كما وافق مجلس النواب، على ضوابط تشكيل دوائر المحاكم العمالية المتخصصة. 

وتنص المادة (178) من مشروع قانون العمل الجديد على: تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).

وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

كما وافق مجلس النواب على مادة (179) ونصها كالتالي: تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أيًا كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المحاكم العمالية المحاكم العمالية المتخصصة العمل قانون العمل مشروع قانون العمل

مواد متعلقة

كيف نظم مشروع قانون العمل حق الإضراب؟ وهذه المؤسسات محظور فيها

النواب يوافق على ضوابط المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد

النواب يقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، تعرف على اختصاصاته

كل ما تريد معرفته عن إنشاء المحاكم العمالية وفقًا للقانون الجديد

الأكثر قراءة

أول تحرك برلماني بعد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تفاصيل اجتماع محمد شوقي ولاعبي الأهلي بعد خناقة مدينة نصر

أخبار مصر: زلزال في الكرة المصرية بعد أزمة القمة، ضبط إبراهيم سعيد، كندا تهدد ترامب بعمل يهز الأمريكيين، إخلاء سبيل سعد الصغير

بيراميدز: الحديث حول توجيه لقب الدوري لصالحنا يسيء للمنظومة الرياضية

اجتماعات مستمرة لمجلس الأهلي لإعلان عدم استكمال الدوري

حقيقة اختراق طالب مصري لـ تويتر.. خبير فرنسي يتهمه بشن هجوم إلكتروني.. وأيلون ماسك يعترف بأكبر قرصنه في تاريخ المنصة

إنفانتينو يعلق على المشاركة الأفريقية بقيادة الأهلي في مونديال الأندية (صور)

الزمالك يكشف رد رابطة الأندية بشأن إعلان نتيجة القمة

منوعات

المزيد

استخدام البوق بدلًا من الطبل، عادات غريبة للسحور في إحدى قرى تركيا

عمرها 1175 عاما، معلومات عن مئذنة الملوية بالعراق وسبب التسمية

تلسكوب فضائي جديد لرسم خريطة شاملة للسماء بألوان غير مسبوقة

هتتحكم في حساب ابنك، تيك توك يطلق ميزة هامة انتظرها الآباء في الاتحاد الأوروبي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الإسترليني أمام الجنيه فى البنوك اليوم الأربعاء 12-3-2025

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

كم سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء؟

55.30 جنيهًا أعلى سعر لليورو في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أبرزها الإلحاد والطلاق.. نظير عياد يكشف خطة دار الإفتاء لمواجهة الظواهر السلبية في المجتمع (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين، مظاهر من حياة عبد الرحمن بن عوف

تعرف على آيات المواريث وحقوق كل وارث في القرآن الكريم

معارك وغزوات، غزوة خيبر وطرد اليهود من آخر معاقلهم بالجزيرة العربية

المزيد
الجريدة الرسمية