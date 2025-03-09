وزير الاتصالات: إطلاق خدمات جديدة عبر منصة "مصر الرقمية" قريبًا

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن التطورات الحديثة في منصة "مصر الرقمية"، حيث استعرض الوزير التقدم الذي تحرزه المنصة في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين.

وأكد الوزير أن المنصة أصبحت حتى الآن موطنًا لمجموعة من الخدمات الحيوية، لا سيما خدمات الاستعلام مثل استعلام المخالفات المرورية وغيرها من الخدمات الأساسية.

كما أفاد بأن هناك استعدادًا لإطلاق عدد من الخدمات الجديدة التي ستُقدّم حصريًا عبر المنصة، فيما تُجرى جهود حثيثة لتحويل الخدمات التي كانت تُقدّم بالحضور الشخصي إلى خدمات رقمية تامة، مثل خدمات التوثيق.

وأشار الوزير إلى أهمية رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية لتجنب أي انقطاع وضمان استمرارية الخدمات، مما يساهم في تحقيق رؤية الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وأضاف أيضًا أن التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قائم، لتسهيل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات عبر آلية رقمية متكاملة، مما يمثل خطوة استراتيجية لدعم مناخ الاستثمار في البلاد.

وأكد الوزير أن الجهود مستمرة لتطوير الخدمات الرقمية وتوفير بيئة متكاملة تدعم التحول الرقمي، بما يواكب تطلعات المواطنين واحتياجات الاقتصاد الوطني.

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