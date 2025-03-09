الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الاتصالات: إطلاق خدمات جديدة عبر منصة "مصر الرقمية" قريبًا

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، فيتو

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن التطورات الحديثة في منصة "مصر الرقمية"، حيث استعرض الوزير التقدم الذي تحرزه المنصة في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين.

وأكد الوزير أن المنصة أصبحت حتى الآن موطنًا لمجموعة من الخدمات الحيوية، لا سيما خدمات الاستعلام مثل استعلام المخالفات المرورية وغيرها من الخدمات الأساسية. 

كما أفاد بأن هناك استعدادًا لإطلاق عدد من الخدمات الجديدة التي ستُقدّم حصريًا عبر المنصة، فيما تُجرى جهود حثيثة لتحويل الخدمات التي كانت تُقدّم بالحضور الشخصي إلى خدمات رقمية تامة، مثل خدمات التوثيق.

وأشار الوزير إلى أهمية رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية لتجنب أي انقطاع وضمان استمرارية الخدمات، مما يساهم في تحقيق رؤية الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

 وأضاف أيضًا أن التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قائم، لتسهيل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات عبر آلية رقمية متكاملة، مما يمثل خطوة استراتيجية لدعم مناخ الاستثمار في البلاد.

وأكد الوزير أن الجهود مستمرة لتطوير الخدمات الرقمية وتوفير بيئة متكاملة تدعم التحول الرقمي، بما يواكب تطلعات المواطنين واحتياجات الاقتصاد الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البنية التحتية الرقمية التحول الرقمي الخدمات الرقمية الخدمات الالكترونية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المخالفات المرورية خدمات التوثيق خدمات جديدة رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء مخالفات المرور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منصة مصر الرقمية

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مستهدفات الدولة في التحول الرقمي

رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر فبراير 2025

أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء، استعراض خطة تعافي قطاع غزة مع رئيس الحكومة الفلسطيني

رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص

مدبولي يوجه بطرح كراسة شروط "مربع الوزارات" في مدة أقصاها شهران على المستثمرين

الحكومة تقرر تفعيل منظومة "الكارت الموحد" للدعم في بورسعيد

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع امتداد محور الفريق كمال عامر

مدبولي: ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنوك لـ 8.7 مليار دولار
ads

الأكثر قراءة

مصدر يكشف حقيقة توقيع زيزو للأهلي

شاب يؤم المصلين بالتراويح ويتابع التيك توك بالمحمول يثير الجدل (فيديو)

سوريا تعلن قرارًا جديدًا بشأن منع المواطنين من السفر

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة

تراجع مفاجئ للدولار في البنوك

جنرال أمريكي سابق يحذر من أمر خطير للغاية يدفع الدول العربية للحرب مع إسرائيل

محظورات في مشروع قانون العمل الجديد، تعرف عليها

الكشف عن كواليس تدخل محمد صلاح لمنع ليفربول من التغيير أمام ساوثهامبتون

منوعات

المزيد

شاب يؤم المصلين بالتراويح ويتابع التيك توك بالمحمول يثير الجدل (فيديو)

صدمه القطار ولم يمت، رجل ينجو بأعجوبة في بيرو

الملك تشارلز يعقد صفقة ملكية بـ300 مليون دولار لشراء راحة زوجته

تسببت في حرق سيارة، ما هي لعبة الخريس المنتشرة بين أطفال الأردن في رمضان؟

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن وجوب طاعة الله والرسول (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد الحربية في "أزمة مالك بن نويرة"

هل الحامل أو المرضعة ملزمة بالصيام؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية