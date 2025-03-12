الأربعاء 12 مارس 2025
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حوادث

تجديد حبس عامل متهم بإطلاق النيران على مديره في أكتوبر

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمر قاضي معارضات الجيزة بتجديد حبس عامل بمخزن خردة أطلق النار على مالك المخزن في أكتوبر، بعد رفض الأخير منحه أجره عن العمل اليومي، وأسفر عن إصابته بطلقة في الصدر، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

 

وخلال التحقيقات اعترف المتهم بإطلاق الرصاص علي مديره في العمل، بعدما رفض منحه أجره عن العمل اليومي.

 

إصابة شخص بطلق ناري خلال مشاجرة

 

وكان المقدم كريم سمير، رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر ثانٍ، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بإصابة شخص بطلق ناري خلال مشاجرة بدائرة القسم.

 

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة مالك مخزن خردة بعيار ناري في الصدر من بندقية خرطوش أطلقها عامل خردة بعد نشوب خلاف مالي بينهما، تطور إلى مشاجرة انتهت بإطلاق النار على المجني عليه.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل إلى النيابة العامة للتحقيق، التي أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسماع أقواله.

 

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