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أخبار مصر

بدء اختبارات مونوريل شرق النيل بهذه المحطة

مونوريل
مونوريل

تبدأ هيئة الأنفاق بعد قليل اختبارات مكافحة الدخان والحريق بمحطة مونوريل شرق النيل بمحطة  العدالة. 

وأعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنه في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب تم تحديد موعد إجراء الاختبارات الداخلية لنظام سحب الدخان لبعض محطات مونوريل شرق النيل، تمهيدًا للاختبارات النهائية، اليوم الأربعاء الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٥ بمحطة رقم ٢٢ (محطة العدالة) اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا. 

وأهابت الهيئة بالمواطنين سكان هذه المناطق عدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطات.

 

وفي سياق آخر توقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية ارتفاع معدل تأخيرات القطارات اليوم، وبلغ متوسط مستوى تأخيرات  القطارات، أكثر من 55 دقيقة مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، في مداخل القرى بسبب الشبورة الضبابية، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بـ 95 دقيقة.  


متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات. 

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 25 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 55 دقيقة. 

أسيوط / أسوان 55  دقيقة.

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 95 دقيقة.

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

 

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