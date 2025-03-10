السكة الحديد: إيقاف قطارات "بشتيل / المناشي / إيتاي البارود" بمحطة الكوم الأحمر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إيقاف كافة قطارات خط (بشتيل / المناشي / إيتاي البارود) والعكس بمحطة الكوم الأحمر للتكامل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق من خلال محطة محور روض الفرج والتي لم تكن لها مقرر وقوف بالمحطة وهي: قطارات (663 – 685- 687 - 693 - 666- 674 - 678 - 692 ).

وقالت الهيئة إن ذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12 /3/ 2025، ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات أرقام (682-677-669) طبقًا للجداول المرفقة وباقي القطارات تسير طبقا لجداولها الحالية، وتنفيذا لخطة وزارة النقل في التكامل والتبادل بين وسائل النقل المختلفة وتنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة.



وتؤكد الهيئة دائمًا أنها لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

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