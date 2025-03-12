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رياضة

5 مباريات في ختام الجولة الـ 24 بدوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، تستكمل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الـ 24 من مسابقة دوري المحترفين بعدد 5 مواجهات قوية.

 

ومن المقرر أن تقام مباريات الليلة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، كالتالي: أسوان ضد الداخلية، المقاولون ضد بترول أسيوط، لافيينا ضد أبوقير للأسمدة، بروكسي ضد بلدية المحلة، وادي دجلة ضد كهرباء الاسماعيلية.

 

وأقيمت أمس الثلاثاء 5 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى، بـ “دوري المحترفين”،  والتي تقام بمشاركة 20 فريقًا.

 

وعادت منافسات دوري المحترفين عقب توقفها بسبب ارتباط المنتخب الوطني للمحليين بخوض التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية للمحليين، بـ 5 مواجهات نارية، أقيمت جميعها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء. 

نتائج مباريات الثلاثاء بالجولة الـ 24 من دوري المحترفين 

المنصورة ضد القناة 0ـ1

راية ضد الترسانة 1ـ0

منتخب السويس ضد وي 0ـ2

ديروط ضد سبورتنج 0ـ1

طنطا ضد السكة الحديد 1ـ2

 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

 

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دوري المحترفين أسوان ضد الداخلية المقاولون وادي دجلة كهرباء الاسماعيلية دوري القسم الثاني

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