النيابة تطلب التحريات حول مصرع شاب في حادث تصادم بروض الفرج

أمرت نيابة روض الفرج بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث اصطدام سيارة ميكروباص به أثناء عبوره الطريق في منطقة روض الفرج بالقاهرة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

مصرع شخص في حادث بروض الفرج

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث، وسقوط شخص متوفي أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب يدعي ب. أ الطريق في منطقة روض الفرج اصطدم به سائق سيارة ميكروباص فأسقطه على الأرض غارقا في دمائه وفر هاربا.

وتم نقل المتوفي إلى المستشفى وإيداعه المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.