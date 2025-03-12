دفن جثة فتاة لقيت مصرعها في انهيار حائط غرفة بالقاهرة

صرحت النيابة العامة بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها في انهيار حائط غرفة داخل عقار سكني بمحافظة القاهرة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة والتشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بانهيار حائط غرفة داخل عقار ووجود جثة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.



بالانتقال والفحص تبين مصرع فتاة إثر انهيار حائط غرفة عقار، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

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