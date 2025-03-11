برشلونة يضرب بنفيكا بثلاثية ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، فاز فريق برشلونة الإسباني، على نظيره بنفيكا البرتغالي، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "مونتجويك الأولمبي"، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز برشلونة بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "دا لوز"، ليتأهل الفريق الكتالوني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة الفائز من مباراة بوروسيا دورتموند الألماني وليل الفرنسي.

تقدم برشلونة بالهدف الأول عن طريق رافينيا في الدقيقة العاشرة، بعد مجهود فردي رائع من لامين يامال في اختراق منطقة جزاء بنفيكا من الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية استقبلها رافينيا بتسديدة داخل الشباك.

فيما رد بنفيكا سريعا بهدف التعادل في الدقيقة 12، بعد ركلة ركنية نفذها أندرياس شيلديروب بعرضية إلى اخل منطقة الجزاءاستقبلها نيكولاس أوتاميندي برأسية متقنة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 26، خطف برشلونة هدف التقدم الثاني عن طريق لامين يامال، بعد ركلة حرة نفذها رافينيا بعرضية إلى داخل المنطقة مرت من الجميع ووجدت لامين يامال الذي استقبل الكرة وأطلق تسديدة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 42، أضاف برشلونة الهدف الثالث عن طريق رافينيا بعد انطلاقة سريعة من وسط الملعب عن طريق أليخاندرو بالدي أنهاها بتمريرة بينية تجاه رافينيا المنطلق داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك، لينتهي الشوط بتقدم برشلونة 3/ 1.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو بنفيكا البرتغالي العودة إلى المباراة وشنوا أكثر من هجمة، إلا أن جميع المحاولات لم ترتق لمرحلة الخطورة، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة 3 / 1، ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

وضم تشكيل برشلونة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا كلا من:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: داني أولمو، فرينكي دي يونج، بيدري.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينها.

فيما تواجد على دكة بدلاء برشلونة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا كلا من إينياكي بينيا، جافي، فيران توريس، انسو فاتي، توري، فيرمين لوبيز، كاسادو، باو فيكتور، إريك جارسيا، كوشين، فورت، جيرارد مارتن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.