نقابة الصحفيين و"تيك توك" ينظمان ورشة عمل لتعزيز الثقافة الرقمية

عقدت نقابة الصحفيين ومنصة تيك توك، ورشة عمل تدريبية بمركز التدريب التابع للنقابة، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها العام الماضي بين الطرفين، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الثقافة الرقمية للتحقق من دقة وصحة المعلومات وتقييم المصادر المختلفة، وتقديم محتوى رقمي جذاب.

تعزيز الوعى الرقمى

يأتي هذا في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين منصة تيك توك ونقابة الصحفيين، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي الرقمي والثقافة الإعلامية، بالإضافة إلى رفع التوعية حول اكتشاف المعلومات المضللة، وحماية الخصوصية عبر الانترنت.

وتعد هذه ثاني ورشة عمل تعقدها منصة تيك توك في ضوء البروتوكول الموقع، وذلك بعدما سبق ونظمت في يوليو من العام الماضي.

وتضمنت ورشة "تيك توك" للصحفيين، جلستين؛ الأولى تناولت أفضل الممارسات لخلق محتوى جذاب وذي قيمة مضافة، كما تطرقت إلى أهمية استخدام الأدوات الإبداعية في المنصة، مثل المؤثرات الصوتية والفيديوهات التفاعلية، لتعزيز وصول وانتشار المحتوى الصحفي الرقمي.

أما الجلسة الثانية، فناقشت معالجة المعلومات الخاطئة، وفهم المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي وكيفية التعامل معه، وركزت على شرح كيفية فهم المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي وآثاره، بجانب عرض سياسات "تيك توك" فيما يتعلق بهذا النوع من المحتوى، وتم تسليط الضوء على المراعاة الأخلاقية ومستقبل الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى.

وتعليقًا على الورشة، قالت رغدة العزب، مديرة العلاقات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تيك توك: “نحن سعداء بتعاوننا المستمر مع نقابة الصحفيين المصريين لتعزيز الوعي حول الثقافة الرقمية والاعلامية، ففي ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها الفضاء الرقمي، أصبح التفكير النقدي والقدرة على التحقق من المعلومات مهارتين أساسيتين. فهم الفارق بين المحتوى الموثوق والمضلل لم يعد خيارًا، بل ضرورة تساعد الأفراد على التعامل مع الكم الهائل من المعلومات بوعي ومسؤولية".

معايير حماية البيانات

وأضافت: تحرص تيك توك على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات المختلفة لتعزيز الوعي بالسلامة الرقمية، والتصدي لانتشار المعلومات المضللة، وتعزيز ثقافة الخصوصية وحماية البيانات من خلال تطوير تقنيات متقدمة لرصد المحتوى غير الدقيق، وتطبيق معايير صارمة لحماية البيانات، تعمل المنصة على توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا، كما تدعم المبادرات التعليمية التي تهدف إلى تنمية المهارات الرقمية، مع التركيز على الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى.

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