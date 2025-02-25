الأربعاء 26 فبراير 2025
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رياضة

وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون مع “تيك توك” خلال معرض سبورتس إكسبو

وزير الرياضة يبحث
وزير الرياضة يبحث التعاون مع تيك توك خلال معرض سبورتس إكسبو

سبورتس إكسبو، التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وائل عزت، مدير السياسات العامة لمنصة “تيك توك” في مصر والشرق الأوسط، على هامش معرض سبورتس إكسبو 2025، و بحث معه سبل الشراكة والتعاون بين الوزارة والمنصة في دعم الشباب وتعزيز المحتوى الإبداعي الهادف.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء أهمية استثمار التكنولوجيا والمنصات الرقمية في نشر الوعي الرياضي والثقافة المجتمعية بين الشباب، مشيرًا إلى دور “تيك توك” كإحدى أبرز المنصات المؤثرة عالميًا. 

كما ناقش الطرفان آليات تنفيذ مشروعات مشتركة تركز على تنمية المهارات الرقمية، وتعزيز القيم الإيجابية، وإبراز النماذج الشبابية الناجحة.

وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون مع “تيك توك” خلال معرض سبورتس إكسبو
وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون مع “تيك توك” خلال معرض سبورتس إكسبو

من جانبه، أكد وائل عزت حرص منصة “تيك توك” التعاون مع الوزارة في تنفيذ مبادرات توعوية تستهدف فئات الشباب، مشيرًا إلى أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة فعالة لنشر وتعزيز  ثقافة الابتكار الرقمي.

وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون مع “تيك توك” خلال معرض سبورتس إكسبو
وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون مع “تيك توك” خلال معرض سبورتس إكسبو

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي لخلق شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات الفاعلة في القطاع الرقمي، بهدف تمكين الشباب وتوسيع آفاق تواصلهم مع العالم الرقمي بطرق مبتكرة.

وزير الرياضة يجتمع  مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم 

من ناحية أخرى، اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، على هامش معرض سبورتس إكسبو، وذلك بهدف التعاون في مجالات تطوير كرة القدم، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، ودعم برامج تنمية المواهب الرياضية.

حضر الاجتماع، لياندرو بيترسن، رئيس العلاقات الدلية والشراكات، وبابلو دياز رئيس القسم التجاري التسويقي بالاتحاد، وعدد ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، وذلك أثناء مشاركتهم في مؤتمر "SoccerEx" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يتم تنظيمه على هامش معرض ”سبورتس إكسبو 2025".

على هامش سبورتس إكسبو، وزير الرياضة يجتمع  مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم
على هامش سبورتس إكسبو، وزير الرياضة يجتمع  مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم

ويشمل البرتوكول، عدد من المحاور أبرزها؛إنشاء أكاديميات AFA على مستوى عالمي في مصر، وتنفيذ برنامج تدريبي مخصص بقيادة متخصصين أرجنتينيين ذوي خبرة لتدريب المدربين، إضافة إلي تنفيذ برامج تبادل اللاعبين بين مصر والأرجنتين، والمشاركة في تجارب الاتحاد الارجنيتى لكرة القدم.

على هامش سبورتس إكسبو، وزير الرياضة يجتمع  مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم
على هامش سبورتس إكسبو، وزير الرياضة يجتمع  مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم

كما تشمل الشراكة، إتاحة الفرصة للمدربين واللاعبين المصريين للمشاركة في تجارب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشهيرة في إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

على هامش سبورتس إكسبو، وزير الرياضة يجتمع  مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم
على هامش سبورتس إكسبو، وزير الرياضة يجتمع  مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم

في هذا الشأن، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أهمية هذه الشراكة في دعم منظومة كرة القدم الوطنية، والاستفادة من الخبرات الأرجنتينية في إعداد وتطوير المدربين واللاعبين.

من جانبه، قدم لياندرو بيترسن، رئيس العلاقات الدولية والشراكات، الشكر والتقدير للسيد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، معربًا عن سعادته بهذه الشراكة، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة الرياضة المصرية سيسهم في تطوير التبادل الرياضي بين البلدين وفتح آفاق جديدة لتطوير اللعبة في المنطقة.

فيما استضاف مؤتمر "Soccerex Mena” الذي يقام على هامش معرض ومؤتمر سبورتس إكسبو، جلسة حوارية تحت عنوان “بناء علاقات ذات معنى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفتح آفاق جديدة لفرص الرعاية في المنطقة”، بحضور خبراء ومتخصصين في مجالات الرياضة والتسويق والرعاية الرياضية.

شارك في الجلسة كل من: اوليفير بيرمونت، مسؤل في المجالات الرياضية والترفيهية، والذي أكد على أهمية تطوير استراتيجيات رعاية مبتكرة تواكب التغيرات السريعة في سوق الرياضة والترفيه، كارلوس بيريز مسئول في شركة IMG، الذي استعرض أبرز التوجهات العالمية في مجال التسويق الرياضي، مشيرًا إلى الفرص المتاحة أمام الشركات للاستثمار في الرياضة بالمنطقة، ماريان ديميتري ممثل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، التي سلطت الضوء على الدور المتنامي للقارة الأفريقية في مشهد كرة القدم العالمي، وإمكانية جذب المزيد من الرعاة لدعم تطور اللعبة، ومعتز شحاته ممثل عن الدوري الإيطالي (Serie A)، الذي ناقش تجربة الدوريات الأوروبية الكبرى في تعزيز الشراكات التجارية وكيف يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستفادة من تلك التجارب، وعمرو الراوي الذي ركز على التحولات الرقمية في صناعة الرياضة، وأهمية 

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سبورتس إكسبو سبورتس إكسبو 2025 الشباب والرياضة أشرف صبحي تيك توك وائل عزت

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وزير الرياضة يجتمع مع أعضاء الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على هامش سبورتس إكسبو

ضمن فعاليات سبورتس إكسبو، مؤتمر Soccerex MENA يناقش فرص الرعاية الرياضية

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