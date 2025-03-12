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رياضة

يوسف حشيش يعلن انتهاء مشواره مع نادي الشرطة

يوسف حشيش، فيتو
يوسف حشيش، فيتو

أكد يوسف حشيش لاعب اتحاد الشرطة الرياضي، انتهاء محطته مع النادي البوليسي بعد موسم منذ انتقالات يناير قبل الماضي.

 

وأشار حشيش إلى أنه راضٍ عن تجربته مع فريق اتحاد الشرطة بقيادة الكابتن محمد عبيدو وباقي الجهاز الفني واللاعبين بعد موسم قوي قدم فيه الفريق مستوى مميز للمنافسة في مجموعة صعبة من أجل التأهل لدورة ترقي دوري المحترفين.
 

وواصل يوسف حشيش بأن الشرطة نافس بقوة حتى آخر مباراة في مجموعته بدوري القسم الثاني ب من أجل تذكرة التأهل للترقي لبطولة دوري المحترفين متمنيًا التوفيق للنادي البوليسي بالعودة لمكانته الطبيعية بالدوري الممتاز في المستقبل القريب.


وأتم: تجربتي مع نادي الشرطة محطة مهمة في مشوار للعودة من جديد للعب في أحد أندية الدوري الممتاز أو خوض تجربة الاحتراف خارج مصر بعد تقييم العروض التي وصلتني بعد انتهاء مشواري مع الفريق البوليسي رسميًّا بعد تجربة مليئة بالتحديات.

وكان نادي الشرطة، أحد أندية دوري القسم الثاني، نجح في التعاقد مع يوسف حشيش ناشئ الأهلي وبيراميدز ومنتخب الشباب والأولمبي السابق خلال انتقالات يناير الموسم الماضي.
ويعد يوسف حشيش من المواهب التي أفرزها قطاع الناشئين بالنادي الأهلي قبل انضمامه لصفوف بيراميدز علاوة علي انضمامه لمنتخب الشباب والمنتخب الأولمبي.
يوسف حشيش، يسعى لتكرار تجربة والده الكابتن محمد حشيش في الملاعب سواء مع منتخبات مصر أو النادي الأهلي والاحتراف بالدوري التونسي كأول محترف مصري وغيرها من التجارب المميزة.

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