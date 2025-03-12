تحفة معمارية والنساء يتباركن بزيارته، قصة مسجد أبو مندور الأثري برشيد في البحيرة (صور)

يعد مسجد أبو مندور الأثري في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة واحدًا من أبرز المعالم الأثرية والدينية في مصر فهو مقصد للزوار من مختلف المناطق ليس فقط لأداء الصلاة لكن أيضًا بسبب اعتقادهم بوجود بركات عديدة، والمسجد ينسب إلى العارف بالله محمد أبو مندور أو أبو النضر، الذي جاء إلى مصر من العراق في الفترة بين عامي 991 و1002م.

مسجد أبو مندور بمدينة رشيد بالبحيرة، فيتو

مسجد أبو مندور بمدينة رشيد بالبحيرة، فيتو

مسجد أبو مندور بمدينة رشيد بالبحيرة، فيتو

تاريخ مسجد أبو مندور الأثري

وولد العارف بالله أبو مندور في العراق ثم انتقل إلى مصر حيث استقر في مدينة رشيد ويعتقد أن أبو مندور كان من الصوفيين الكبار الذين كانوا يهتمون بنشر تعاليم الزهد والتقوى في المجتمع وانتشرت شهرة المسجد بسبب كراماته العديدة مما جعل العديد من الناس يزورونه لطلب الشفاء والتبرك.

التصميم المعماري لمسجد أبو مندور الأثري برشيد

وتم بناء مسجد أبو مندور الأثري برشيد على الطابع العثماني الذي يعكس التقاليد المعمارية الإسلامية في تلك الفترة ويتكون من ثلاث حجرات موزعة بشكل منظم حيث تقع الحجرة الأولى كمسجد مخصص للصلاة بينما تخصص الحجرة الثانية للزوار والثالثة هي مكان الضريح الخاص بأبو مندور.



مسجد أبو مندور بمدينة رشيد بالبحيرة، فيتو

مسجد أبو مندور بمدينة رشيد بالبحيرة، فيتو

مسجد أبو مندور بمدينة رشيد بالبحيرة، فيتو

مسجد أبو مندور بمدينة رشيد بالبحيرة، فيتو

كرامات أبو مندور المنتشرة بين السكان

من بين أبرز الأسباب التي تجعل الناس يزورون مسجد أبو مندور الأثري هي المعجزات والكرامات التي يعتقد أنه كان يتمتع بها حيث اشار بعض الزوار إلى ان البئر الموجود في المسجد يعمل على شفاء الأمراض الجلدية، إضافة إلى أنه يعتقد أن التراب الذي يوجد بجانب المسجد يساعد على الإنجاب لذلك يأتي إليه النساء من مناطق مختلفة ولكن لا توجد صحة لتلك الكرامات.

ويأتي العديد إلى مسجد أبو مندور حيث انه معلم تاريخي وديني يحمل في طياته العديد من القصص والكرامات التي تجذب الزوار من كل مكان بالإضافة إلى تصميمه المعماري المميز بالإضافة إلى ضريح أبو مندور.

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