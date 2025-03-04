عبق التاريخ وجمال العمارة، مسجد المحلي برشيد قطعة فنية وتاريخية بالبحيرة (صور)

يعد المسجد المحلي بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة من أقدم وأهم المعالم التاريخية والدينية في محافظة البحيرة، يمتاز المسجد بتاريخه العريق الذي يمتد لعدة قرون ويعتبر شاهدًا على حقبة تاريخية هامة في تاريخ مصر، حيث كان له دور بارز في مقاومة الاحتلال الإنجليزي والفرنسي.

مسجد المحلي بمدينة رشيد، فيتو

مسجد المحلي بمدينة رشيد، فيتو

مسجد المحلي بمدينة رشيد، فيتو

مسجد المحلي بمدينة رشيد، فيتو

المسجد المحلي ودوره في مقاومة الاحتلال الإنجليزي





ويوجد المسجد المحلي في وسط مدينة رشيد ويعد قبلة أولى لجميع مواطني المدينة والمحافظة بالكامل وذلك نسبة لتاريخه الهام، حيث بدأت منه صرخة أهالي المدينة ضد الإنجليز وطردهم لخارج المدينة لما له درور هام في التخلص من الاحتلال الإنجليزي خارج البلاد.





ويعتبر المسجد رمزا هاما لسكان مدينة رشيد وبني 1134هجريا – 1722 ميلاديا في العصر العثماني على ضريح على المحلي الذي توفي 901 هجريا وسمي باسمه كما يوجد الضريح بداخله، وتوقف تجديده مع ثوره 25 يناير لمدة 15 عام ولكن تم تجديده وافتتاحه خلال العام الماضي بتكلفة تبلغ 105 مليون جنيه.

مسجد المحلي بمدينة رشيد، فيتو

مسجد المحلي بمدينة رشيد، فيتو

مسجد المحلي بمدينة رشيد، فيتو

وصف مسجد المحلى بمدينة رشيد من الداخل





ويضم مسجد المحلي 4 مداخل رئيسية و99 عمودا كما يبلغ طول المئذنة حلو 19 مترا وتبلغ مساحته 2300 مترا بالإضافة إلى مكتبة مليئة بالكتب الإسلامية، وبعد افتتاحه بعد عدة سنوات كان له أثر كبير على أهل المدينة الباسلة لما بث بهم روح الفخر والعزة.

مسجد المحلي خلال شهر رمضان المبارك





ويظهر مسجد المحلي مدى قوة أهالي مدينة رشيد وشجاعتهم عبر القرون الماضية، كما يعد من أهم مساجد المدينة تاريخًا واتساعا، فهو ثاني أكبر مساجد مدينة رشيد بعد مسجد زغلول التاريخي، ومع شهر رمضان المبارك يزداد عدد رواد المسجد ومصليه لأهميته ومساحته الكبيرة بالإضافة إلى الروحانيات الموجودة بداخله في صلاة التراويح.

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