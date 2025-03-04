الثلاثاء 04 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

عبق التاريخ وجمال العمارة، مسجد المحلي برشيد قطعة فنية وتاريخية بالبحيرة (صور)

مسجد المحلي بمدينة
مسجد المحلي بمدينة رشيد، فيتو

يعد المسجد المحلي بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة من أقدم وأهم المعالم التاريخية والدينية في محافظة البحيرة، يمتاز المسجد بتاريخه العريق الذي يمتد لعدة قرون ويعتبر شاهدًا على حقبة تاريخية هامة في تاريخ مصر، حيث كان له دور بارز في مقاومة الاحتلال الإنجليزي والفرنسي.

 

مسجد المحلي بمدينة رشيد، فيتو
مسجد المحلي بمدينة رشيد، فيتو
مسجد المحلي بمدينة رشيد، فيتو
مسجد المحلي بمدينة رشيد، فيتو

 

مسجد المحلي بمدينة رشيد، فيتو
مسجد المحلي بمدينة رشيد، فيتو
مسجد المحلي بمدينة رشيد، فيتو
مسجد المحلي بمدينة رشيد، فيتو

 

المسجد المحلي ودوره في مقاومة الاحتلال الإنجليزي


 

ويوجد المسجد المحلي في وسط مدينة رشيد ويعد قبلة أولى لجميع مواطني المدينة والمحافظة بالكامل وذلك نسبة لتاريخه الهام، حيث بدأت منه صرخة أهالي المدينة ضد الإنجليز وطردهم لخارج المدينة لما له درور هام في التخلص من الاحتلال الإنجليزي خارج البلاد.


 

ويعتبر المسجد رمزا هاما لسكان مدينة رشيد وبني  1134هجريا – 1722 ميلاديا في العصر العثماني على ضريح على المحلي الذي توفي 901 هجريا وسمي باسمه كما يوجد الضريح بداخله، وتوقف تجديده مع ثوره 25 يناير لمدة 15 عام ولكن تم تجديده وافتتاحه خلال العام الماضي بتكلفة تبلغ 105 مليون جنيه.

مسجد المحلي بمدينة رشيد، فيتو
مسجد المحلي بمدينة رشيد، فيتو
مسجد المحلي بمدينة رشيد، فيتو
مسجد المحلي بمدينة رشيد، فيتو
مسجد المحلي بمدينة رشيد، فيتو
مسجد المحلي بمدينة رشيد، فيتو

 

 

وصف مسجد المحلى بمدينة رشيد من الداخل


 

ويضم مسجد المحلي 4 مداخل رئيسية و99 عمودا كما يبلغ طول المئذنة حلو 19 مترا وتبلغ مساحته 2300 مترا بالإضافة إلى مكتبة مليئة بالكتب الإسلامية، وبعد افتتاحه بعد عدة سنوات كان له أثر كبير على أهل المدينة الباسلة لما بث بهم روح الفخر والعزة.

مسجد المحلي خلال شهر رمضان المبارك


 

ويظهر مسجد المحلي مدى قوة أهالي مدينة رشيد وشجاعتهم عبر القرون الماضية، كما يعد من أهم مساجد المدينة تاريخًا واتساعا، فهو ثاني أكبر مساجد مدينة رشيد بعد مسجد زغلول التاريخي، ومع شهر رمضان المبارك يزداد عدد رواد المسجد ومصليه لأهميته ومساحته الكبيرة بالإضافة إلى الروحانيات الموجودة بداخله في صلاة التراويح.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحيرة رشيد المسجد المحلي مسجد المحلي برشيد محافطة البحيرة شهر رمضان المبارك

مواد متعلقة

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 4 -3- 2025 بمحافظة البحيرة

مصرع طفل صدمه قطار بدمنهور في البحيرة

رياضة البحيرة تقدم مشروع تعزيز اللياقة البدنية بمراكز شباب المحافظة (صور)
ads

الأكثر قراءة

شيماء سيف تكشف عن اسم فنانة شهيرة وراء رجوعها إلى زوجها محمد كارتر

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

احسبها قبل تناولها، معهد التغذية يكشف السعرات الحرارية في الكنافة بالكريمة

الروس يتراجع 8 جنيهات، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم بالأسواق

ضبط طالب بيكشف على المرضى ومفيش أدوية، وكيل صحة سوهاج يكتشف كوارث طبية بمستشفى العسيرات

بصور الأقمار الصناعية، تحذير لهذه المناطق من طقس اليوم والكشف عن انقلاب جوي جديد

مصر تستضيف قمة عربية طارئة اليوم

ردا على وصول حاملة الطائرات إلى سول، شقيقة كيم تهدد بضرب أمريكا وقواعدها العسكرية بالمنطقة

منوعات

المزيد

تقارير تحذر: شواحن شركة آبل تسبب التشوهات الخلقية وأضرارا بالجهاز التناسلي

لأول مرة منذ جائحة كورونا، الصين تطلق قطارا للمسافرين من بكين إلى موسكو عبر منغوليا

الملكة رانيا تحتفل بشهر رمضان بإفطار عائلي ملكي (فيديو)

قتل النازيون أمه وإخوته، وفاة أقدم محارب روسي شارك فى الحرب العالمية الثانية

المزيد

خدمات

المزيد

بصور الأقمار الصناعية، تحذير لهذه المناطق من طقس اليوم والكشف عن انقلاب جوي جديد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الاثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

انتصار المسلمين في اليرموك وتسلم عمر بن الخطاب مفاتيح بيت المقدس بالحلقة 3 من معاوية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 4 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 4 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 4 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية