مسلسل جودر 2 الحلقة 11، شواهي تسرق الكنوز من عبد الأحد

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث الحلقة 11 من مسلسل جودر 2 حول شاه زمان الذي يطلب من شقيقه الزواج من دنيا زاد، وبالرغم من تخوف والدها خاصة أن شاه زمان لديه عقدة شبيهه بشقيقه شهريار إلا أن دنيا زاد وافقت.

وفي حكاية جودر، يواصل جودر تقديم أشهى الطعام للناس، ويكتشف سليم بفضوله كيف يصنع جودر الطعام ويخبر شومان، أما السطان فيدعو جودر ويكشف له الأخير سر الطعام الشهي، ونصحه السلطان أن يقدم الطعام فقط للمحتاجين وأن المسؤولين سيوفرون له قائمة بأسماء المستحقين.

وتنجح شواهي بمساعدة جوهرة في الحصول على الكنوز من عبد الأحد وكذلك الرسالة التي تحمل سر التفعيل، ويجن جنون عبد الأحد ويشك في شقيقه أما شواهي فتستعد لعبد الأحد.

مسلسل جودر 2 الحلقة 10

دارت أحداث الحلقة 10 من مسلسل جودر 2 حول وصول شاه زمان شقيق شهريار إلى المملكة ويبدو عليه الإعجاب بدنيا زاد شقيقة شهرزاد.

وفي حكاية جودر، تذهب جوهرة إلى شواهي وتمنحها رسالة عبد الرحيم ويصل شميعة في الوقت ذاته فتشك شواهي في سعاد ولم تخبر شقيقها عن سر وجود جوهرة عندها، وتهدد شواهي مساعدتها سعاد بأنها ستقضي عليها إذا أفشت أسرارها من جديد.

أما جودر فيواصل تقديم أفخم الطعام مجانا للجميع، ويشكو التجار من كساد الأحوال بعد ما يفعله جودر، ويأتي المحتسب وكاد أن يغلق مقر طعام جودر ولكن دار الحكمة تؤكد ان جودة الطعام ممتازة وتصل شهرتها إلى أكبر المسؤولين في البلاد.

كما تصل شهرة طعام جودر إلى شومان وعصابته الذين يعانون من الجوع ويقترحون على زعيمهم أن يذهبوا ويأكلوا عند جودر، فيطلب منهم شومان طريقة للحصول على طعام من جودر.

قصة مسلسل جودر 2

مسلسل جودر 2 هو استكمال للجزء الأول الذي عرض في رمضان 2024.

ويحكي المسلسل قصة «جودر الصياد» التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر نجل التاجر عمر وما حدث له ولأخويه.

ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

أبطال مسلسل جودر 2

المسلسل بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

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