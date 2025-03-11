الأربعاء 12 مارس 2025
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رياضة

أبرزها بيراميدز والمصري، حكام مباريات غد الأربعاء في الدوري المصري

محمود ناجي حكما للمصري
محمود ناجي حكما للمصري وبيراميدز، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء حكام مباريات غد الأربعاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وجاءت على النحو التالي:

مباراة بيراميدز ضد المصري

مباراة فاركو ضد البنك الأهلي

مباراة غزل المحلة ضد زد إف سي

بيراميدز يقترب من لقب الدوري المصري

سيطرت حالة من السعادة على نادي بيراميدز مسؤولين وجهاز فني ولاعبين بعد إلغاء القمة 130 بين الأهلي والزمالك.

واقترب نادي بيراميدز من تحقيق حلمه بالفوز بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

إلغاء قمة الأهلي والزمالك 

وأدى إلغاء القمة إي اتساع الفارق بينه وبين الأهلي إلى ست نقاط في الوقت الحالي حال فوز بيراميدز علي المصري غدا.

كما أنه سيتم خصم ثلاث نقاط أخرى مع نهاية الموسم باعتبار الأهلي منسحبا

بيراميدز يحتل قمة مجموعة التتويج برصيد 42 نقطة يليه الأهلي بـ39 نقطة

أما الزمالك فأصبح رصيده 35 نقطة لذلك تعد فرص بيراميدز الأقوى والأكبر في الفوز بلقب الدوري المصري موسم 2025.

ويخوض أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية، وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

ترتيب الدوري المصري 

1- بيراميدز 42 نقطة
2- الأهلي 39 نقطة
3- الزمالك 35 نقطة
4- المصري البورسعيدي 30 نقطة
5- البنك الأهلي 29 نقطة
6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة
7- فاركو 23 نقطة
8- بتروجيت 22 نقطة
9- حرس الحدود 22 نقطة

 

الغاء مباراه الاهلي والزمالك 

وأعلن الحكم محمد بسيوني إلغاء مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في إطار منافسات الدوري المصري بعد عدم حضور الفريق الأحمر لاستاد القاهرة لخوض المباراة.

 

 

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