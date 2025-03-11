الأربعاء 12 مارس 2025
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محافظات

تموين العجمى بالإسكندرية يشن حملات على المخابز البلدية والأسواق

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والبقالين.
         

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حيث قامت إدارة تموين العجمى برئاسة  ريهام عبد القادر مديرة الإدارة وإشراف  محمد الشافعى رئيس الرقابة.

 

والتى أسفرت عن تحرير محضرين إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن وتحرير محضر عدم نظافة أدوات العجين وتحرير محضر عدم وجود لوحة بيانات وتحرير محضر عدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

 

كما تم ضبط محل عطارة وذلك لحيازته مواد غذائية منتهية الصلاحية وتم تحريز الأصناف والكميات  ١٩ صابونة زنة الواحدة ١٠٠ جرام منتهية الصلاحية و٢٣ كيس بسورية الطماطم زنة الكيس ٧٥٠ مللى جرام منتهية الصلاحية و٢٨ باكو اعشاب طبيعية مختلفة الأنواع x ١٢ كيس زنة الكيس ٢٤ جرام منتهي الصلاحية و٦ باكو شاى x ١٢ كيس زنة الكيس ٤٨ جرام منتهي الصلاحية و٢٨ كيس بن زنة الكيس ٣٥ جرام منتهي الصلاحية و٦٠ كيس لبن بودر زنة الواحد ٢٥ جرام منتهي الصلاحية و٤٥ زجاجة زيوت طبيعيه أنواع مختلفة زنة الواحدة ٣٠ مللى منتهي الصلاحية و٦ جرادل توابل بهارات زنة الواحد كيلو ونصف منتهي الصلاحية.

كما تم تحرير محضر لحيازة عدد ٢٥٠ علبة زجاجة زيت سائل ليكود للشيشة الالكترونية مجهول المصدر وتحرير محضر لحيازة عدد ٤٠٠ علبة سجائر مجهولة المصدر وتحرير محضر  عدم إعلان عن الأسعار لبدال تموينى وتحرير عدد ٣ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق وتحرير عدد ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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مديرية تموين الاسكندرية تموينية الفريق أحمد خالد المهندس السيد حرز الله

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