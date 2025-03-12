خبيرة: الإجراءات الجمركية الأمريكية المتصاعدة تعصف بالبورصات الخليجية

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع وأداء الأسواق الخليجية التي مالت للتواجد في المنطقة الحمراء بسبب التصريحات المتوالية للرئيس لدونالد ترامب والاجراءات الجمركيه المتصاعدة والتي قد تؤدي إلى انكماش الاقتصاد الأمريكي وتأثير هذا الانكماش يلقي بظلاله على مؤشرات العالم كله وخاصة أسواق منطقه الخليج لارتباطها بالبترودولار.

ففي المملكة العربية السعودية

انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبه 1.07% وهي تقدر بـ114 نقطة ليصل إلى 11633 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوز 6.5 مليار ريال.

وفي الكويت

انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.96% وهي تقدر بـ 72 نقطة ليصل إلى 7372 نقطة بقيم تداول إجمالية تصل إلى 55 مليون دينار.

وفي الإمارات

تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الحمراء حيث انخفضت مؤشرات سوق دبي بنسبة 0.40% وهي تقدر بـ21 نقطة ليصل إلى 5124 نقطة.

كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.30% وهي تقدر بـ29 نقطة ليصل إلى 9363 نقطة بإجمالي قيم تداول تجاوز 3 مليارات درهم.

تعاملات ال‘ثنين

وشهدت أسواق المال العربية، تباينًا وبخاصة أداء الأسواق الخليجية في جلسة الإثنين.



والبداية من المملكة العربية السعودية

حيث استهل المؤشر الرئيسي تعاملات جلسة اليوم في المنطقة الحمراء، حيث انخفض بنسبه0.38%وهي تقدر ب 44نقطة ليصل الي 11791نقطة بقيم تداول تقارب 7مليار ريال.

وفي الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبه 0.53%وهي تقدر ب 39نقطة ليصل الي 7379نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوز 55مليون دينار.

وفي الامارات

تواجدت مؤشرات الأسواق الإماراتية في المنطقة الحمراء، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبه 0.69%وهي تقدر بـ36 نقطة ليصل إلى 5186نقطة، كما انخفض نؤشر فوتسي ابوظبي بنسبه 0.16%وهي تقدر بـ16 نقطة ليصل إلى 9432 نقطة، وسط قيم تداول تصل الي 3مليار درهم بنهايه الجلسه.

وكان اداء الاسواق العربية في جلسة الاحد اول جلسات الاسبوع تباينا ففى المملكة العربية استمرت مؤشراتها في التواجد في المنطقة الحمراء بعد اسبوع من الخسائر بسبب صدور نتائج اعمال شركات الطاقة والتي أتت أقل من توقعات العديد من الخبراء والمتعاملين حيث انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبه 0.4% وهي تقدر ب 47نقطة ليصل الي 11763نقطة مع تدني في قيم التداول ليصل الي 6.5مليار ريال بنهايه جلسه التداول.

وفي الكويت وبفضل نتائج اعمال اسهم قطاع الصيرافة والخدمات المالية وبسبب ارتفاع قيم التداول اليومية ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.41%وهي تقدر بـ35 نقطة ليصل إلى 7398 نقطة بقيم تداول تجاوز 55 مليون دينار.

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