الدكتور خالد عبدالحليم يشارك في حفل إفطار العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا

شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وذلك في إطار تعزيز أواصر الترابط والتواصل بين القيادات التنفيذية والعاملين بالجهاز الإداري للمحافظة.

حضر الحفل الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة قنا، وجميع العاملين بالوحدة المحلية، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة التي تعكس روح التعاون والمودة بين المسؤولين والموظفين.

تحفيز الموظفين على بذل المزيد من الجهد والعطاء

وخلال كلمته، أكد المحافظ على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز بيئة العمل وتحفيز الموظفين على بذل المزيد من الجهد والعطاء، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي يعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشاد محافظ قنا، بدور العاملين في الوحدات المحلية، مؤكدًا أن جهودهم وتفانيهم في العمل تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ الخطط التنموية التي تستهدف الارتقاء بالمحافظة في مختلف القطاعات.

وفي ختام الحفل، تبادل الحضور التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنين لمصر مزيدًا من التقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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