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رياضة

شريف إكرامي: وفاة أخويا كسرتني ولم أحضر جنازته

شريف اكرامي، فيتو
شريف اكرامي، فيتو

كشف الكابتن شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز، عن تفاصيل واقعة وفاة شقيقه قائلا: "وفاة أخويا كسرتني وأنا كنت في هولندا وقتها وكان تقام في مصر كأس الأمم الأفريقية 2006 في مصر، وكنت قاعد في البيت وفوجئت بمراتي بتكلمني وحسيت ان فيه حاجة مش طبيعية".

 

شريف إكرامي يعلق على وفاة شقيقه 

وأكد شريف إكرامي، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن واقعة وفاة شقيقه ثقيلة على صدره، مضيفا: "زوجتي مقدرتش تكمل الكلام وقفلت المكالمة ثم لقيت المكالمة اللي بعدها والدي بيقولي عايزك متماسك وقوي أخوك أحمد البقاء لله، وحسيت بصدمة وذهول، وطلب مني منزلش مصر لكن جريت على المطار".

 

شخصية شريف إكرامي 

وتابع: "أنا مش بحب أظهر ضعفي ولا أبكي عشان عندنا عادة من العادات الخاطئة أن الراجل ميبانش ضعيف وده من أكبر الأخطاء، وكنت أبكي وأنا لوحدي، لافتا إلى أنه لم يلحق جنازة شقيقه ويحب دائما أن يظهر متماسكا.

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