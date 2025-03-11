ميار الببلاوي تنهار من البكاء: فنانة محجبة حاولت قتلي ونمت بالشارع

أكدت الفنانة ميار الببلاوي، أن هناك فنانة محجبة موجودة الآن في أمريكا حاولت أن تسممها، وذلك بسبب حب فنان لها، وأنها علمت أنه يحبني.

محاولة قتل ميار الببلاوي

وأضافت ميار الببلاوي، خلال حوارها ببرنامج "أصعب سؤال"، أن هذا الأمر كان في بداية المشوار الفني، وأن عمرها كان 18 عامًا.

قصة ميار الببلاوي مع فنانة أرادت قتلها

ولفتت إلى أن "هذه الفنانة أخذت هذا الفنان وأنا بعد كده رعته ليا" معلقة: “مفيش حد يقدر عليا، وأنا مش هبلة ولا عبيطة، أنا صعيدية وعنيدة”.

وأشارت إلى أنها شاركت في عمل فني مع هذه الفنانة، وأن هذا الفنان لم يكن مصريًا، كان من السعودية وكان اسمه " خالد سامي".

ميار الببلاوي تبكي على الهواء بسبب نومها بالشارع وسرقتها

ودخلت الفنانة ميار الببلاوي، فى حالة بكاء على الهواء وذلك بسبب تعرضها للسرقة أكثر من مرة، ونومها في الشارع، موضحة أنها مرت بظروف ومواقف صعبة.

وأضافت ميار الببلاوي، أنها تعرضت للسرقة أكثر من مرة، أولها في 2018، وفي 2022، وفي 2025، وأنها قمت بتحرير محاضر ورجال الشرطة تمكنوا من القبض على المتهمين.

ولفتت إلى أنها تعيش في فيلا بمفردها لآن نجلها يعمل معظم الوقت، وأن هناك فتاة كانت تساعدها في البيت، وكانت من نيجيريا، وفي يوم قامت بسرقتها وحاولت أن تقتلها.

وأشارت إلى أن الله يعلم أنها لا ترغب في التريند، ولكن هي فنانة مثل أي فنانة تتابعها الصحافة.

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