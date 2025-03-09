ميار الببلاوي: الفن غدار ولا أمان له.. ارتداء الفنانين للحلق غير مباح شرعًا.. إيناس الدغيدي بكت بسببي.. أنصح فيفي عبده بالتوقف عن الظهور على الشاشة.. وهذا الشخص لن أسامحه أبدًا

وصفت الفنانة ميار الببلاوي عالم الفن بأنه "غدار ولا أمان له"، مؤكدة أنه من أكثر المجالات التي تشهد تقلبات حادة.

وعند سؤالها عمّا إذا كان هناك من حاول محاربتها في مشوارها الفني، قالت ميار بثقة خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "الحمد لله، لم يتعمد أحد محاربتي بشكل مباشر، ولكن لا أنكر أن هناك من حاول عرقلة نجاحي".

ورفضت الببلاوي الكشف عن هوية الشخص الذي حاربها، مكتفية بتلميح مثير قائلة: "هي نجمة معروفة بلقب قطّة الشاشة، ولن أقول أكثر من ذلك!"، ما أثار فضول جمهورها حول الشخصية المقصودة.

أما عن الشخص الذي لا يمكنها مسامحته أبدًا، فكان ردها مفاجئًا عندما قالت: "الشيخ محمد أبو بكر". وعند سؤالها عن فنانة ترى أنها أقوى وأفضل منها في مجال التمثيل، أجابت بصراحة شديدة: "أنا من عشاق منى زكي، فهي فنانة حتى النخاع، وبدأنا مشوارنا معًا، لكنها موهبة حقيقية وأحترمها كثيرًا".

وقالت الفنانة ميار الببلاوي، "الحمد لله، لم يتعمد أحد محاربتي بشكل مباشر، ولكن لا أنكر أن هناك من حاول عرقلة نجاحي".

ارتداء الفنانين للقرط

وكشفت الفنانة ميار الببلاوي عن رأيها في ارتداء بعض الفنانين للقرط، مثل عمرو دياب وأحمد سعد ومحمد سامي، قالت ميار: "بصراحة، أحمد سعد صديقي المقرب، لكنني أؤمن بأن هذا التصرف غير مقبول شرعًا، فقد قال الرسول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، وهذه الظاهرة فيها لعن كبير جدًا بالإضافة إلى ذلك، الفنانون شخصيات عامة، ويُفترض أن يكونوا قدوة للشباب، لذا أدعو الله أن يهديهم."

وأضافت موجهة حديثها لأحمد سعد: "أنت شخص رائع يا أحمد، وأنا أحبك كثيرًا، لكنك مخطئ في هذا الأمر أعلم أنك قد تغضب عندما تسمع تعليقي، لكنني أقولها لك بمحبة وصدق."



وعن اعتزال الفنانين، أوضحت ميار: "لا أتحدث عن شخص بعينه، لكنني أرى أن أي فنان، سواء كان رجلًا أو امرأة، إذا شعر أن مسيرته الفنية لم تعد تضيف له شيئًا، فمن الأفضل أن يعتزل احترامًا لتاريخه. هناك نجوم كانت مسيرتهم ناجحة، لكنهم أصروا على الاستمرار، ما أثر على صورتهم بشكل سلبي."

وعندما طُلب منها ذكر اسم فنان تنصحه بالاعتزال، قالت: "لا يحضرني اسم معين الآن، لكنني أؤمن بأن كل فنان يجب أن يحافظ على صورته. على سبيل المثال، أنا أحب الفنانة فيفي عبده كثيرًا، لكنني أرى أنه قد يكون الوقت قد حان لتتوقف عن الظهور بهذا الشكل. أنتِ رائعة يا فوفا، وأحبك جدًا، لكنني أتمنى لكِ الأفضل دائمًا."

ضربتني بالقلم، ميار الببلاوي تكشف تفاصيل مشاجرتها المثيرة مع غادة إبراهيم



كشفت الفنانة ميار الببلاوي تفاصيل مشاجرة شهيرة وقعت على مسرح الريحاني، مؤكدة أنها كانت من الأحداث التي أثرت سلبًا على مسيرتها الفنية.

وتابعت قائلة: "تلك المشاجرة قديمة جدًا، لكنها أثرت عليّ بشدة لم أكن أنا من بدأ العداء، ولم أكن حتى من قام بالاعتداء، بل كانت شقيقتي هي من اشتبكت مع غادة إبراهيم القصة بدأت عندما شعرت أن هناك تآمرًا ضدي داخل المسرح، وخصوصًا من الفنانة حنان ترك، التي لم تكن ترغب في وجودي في العرض."

وأضافت: "كنت وقتها في قمة تألقي، وقد استثمرت كثيرًا في المسرحية، وظهرت بإطلالة مميزة لدرجة أن الصف الأول في المسرح كان ممتلئًا بالكامل المشكلة بدأت خلال أحد العروض، حيث كان هناك مشهد يجمعني بالفنان محمود القلعاوي، وكنت أؤدي دور زوجة غاضبة من خيانة زوجها لها مع فتاة ليل، التي كانت تؤدي دورها غادة إبراهيم، في المشهد، كان من المفترض أن أكون أكثر من يعتدي عليها، نظرًا لأن زوجي خذلني كنا نمثل المشهد بحرفية، لكن في أحد الأيام، وأثناء أدائي لدوري، فوجئت بأن غادة إبراهيم تضربني على المسرح بالفعل، وليس ضمن التمثيل.

وأوضحت: تحكمت في نفسي ولم أردّ عليها على المسرح، لكن بمجرد دخولنا إلى الكواليس، لم تستطع شقيقتي الصمت، وحدث الاشتباك. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد استدعت غادة بعض البودي جاردات وانتقلت المشاجرة إلى الشارع أمام المسرح، في منطقة عماد الدين، حيث كان الراحل محمود القلعاوي يحاول تهدئة الموقف، ومعه الفنان ممدوح عبد العليم. كانت أختي في حالة انهيار لأن غادة صفعتني أمام الجميع، وكان من الممكن أن أبيت في قسم الشرطة لولا أن الأمور انتهت بالتصالح".

وعن تأثير تلك الواقعة على مسيرتها الفنية، قالت ميار: "تلك المشاجرة كانت سببًا في تعطيل مشواري الفني، فقد كنت البطلة الأصلية لمسلسل نصف ربيع الآخر مع الفنان يحيى الفخراني، وكنت قد وقّعت العقد وبدأت البروفات، لكن بعد المشكلة، تدخل بعض الأشخاص الذين أرادوا استبعادي، وتم إبلاغ النقابة، فأوقفوني عن العمل لمدة عام كامل. هذا الأمر أضاع عليّ فرصة العمر، فقد تم منح الدور للفنانة حنان ترك، التي لم يكن الدور مناسبًا لها، لكنها نجحت بعد ذلك، بينما تعثرت أنا."

وعند سؤالها عن سبب الخلاف مع حنان ترك، قالت ميار: "أنا أحبها كثيرًا، ولكن في ذلك الوقت، كان هناك شيء شخصي بيننا. سأكشف لاحقًا لماذا كانت تحاربني!"

“الدعاء عند الكعبة”

وكشفت الفنانة ميار الببلاوي عن تفاصيل خلافها مع المخرجة إيناس الدغيدي، مشيرة إلى أن الأخيرة أثارت الجدل بتصريحاتها حولها، بل ووصل الأمر إلى بكائها على الهواء.

وتابعت ميار قائلة: "إيناس الدغيدي بكت بسببي في أحد البرامج؟! يا خبر! هذا ليس غريبًا، فقد كنت كثيرة البكاء أثناء عملي معها، خاصة خلال تصوير فيلم ديسكو ديسكو، الذي لم يشاهده الكثيرون كنت أرفض العديد من المشاهد، ولم أكن ممثلة مطيعة، مما كان يتسبب في توتر الأجواء وانهيارها مني، وبدوري كنت أبكي بسبب الضغوط، فقد كنت صغيرة جدًا وقتها."

وأضافت: "إيناس قالت إنه لن يُجبر أحدًا على شيء لا يريده، وإنني لو لم أكن راضية، لما كان عليّ المشاركة في الفيلم، الحقيقة أنني كنت سعيدة بالعمل معها، لكنني كنت صغيرة، ولم يكن لدي النضج الكافي لاتخاذ قرارات صحيحة بشأن بعض المشاهد."

وعندما سُئلت عما إذا كانت ترى أن إيناس الدغيدي استغلت صغر سنها، نفت ذلك قائلة: لا، حرام أن أقول إنها استغلتني، لكنها كانت مخرجة قوية، والموقف كان صعبًا بالنسبة لي."

أما عن الجدل الذي أثير حول دعائها عند الكعبة، أوضحت ميار:"إيناس الدغيدي علّقت على هذا الأمر بطريقة غريبة، حيث قالت مين هي ميار الببلاوي عشان ربنا يقعد لها ويسمعها! ولكن لا أحد يعلم مكانته عند الله عز وجل. أنا لم أدعُ عليها كما زُعم، كل ما قلته وأنا أقف أمام الكعبة هو: يا رب اغفر لي ما مضى، واغفر لأي شخص تسبب في شيء أغضبك. هذا كل ما في الأمر".

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